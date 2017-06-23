Двукратное повышение тарифов на квартплату нужно оспорить - депутат

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Депутаты Киевсовета попытаются оспорить решение киевской городской власти о двукратном повышении с июля тарифов на квартплату, об этом на пресс-конференции в РИА Новости Украина заявил депутат Киеврады, член комиссии по вопросам ЖКХ и ТЭК Валерий Гуманенко.

По его словам, данное решение было незаконным, поскольку новые тарифы должен был рассмотреть Киевсовет. КГГА должна была предоставить все необходимые расчеты новых тарифов и их обоснование, после чего решение должны были принять депутаты. Однако этого не было сделано. По мнению ряда депутатов горсовета, новые тарифы на квартплату были взяты с потолка. Деньги пойдут в карманы городских монопольных компаний, тогда как предприятия ЖКХ останутся ни с чем, считает депутат.

"Власть фактически обворовывает киевлян. Никто из нас не видел, чтобы коммунальщики делали бы дератизацию, дезинфекцию, прочистку вентиляционных каналов. Ничего этого коммунальщики не делают. Но акт выполненных работ регулярно подписывается. Фактически, сфера ЖКХ превратилась в монополию, где жильцам навязывается куча услуг, однако ни отказаться от них, ни проверить ход их выполнения они не могут", — заявил на пресс-конференции РИА Новости Украина Валерий Гуманенко, депутат Киевсовета, член комиссии по вопросам ЖКХ и ТЭК.

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