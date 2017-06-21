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    Хаос и протесты. Неутешительные результаты опроса украинцев

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    Сложившаяся в Украине ситуация может привести к массовым протестам. Такого мнения придерживаются 70% граждан страны, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг". Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Украинцы о ситуации в стране
    РИА Новости Украина

    Вместе с тем 40% граждан готовы принять в них участие.

    Флаг Украины
    Украинское фото
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    "Семьдесят процентов считают, что ситуация, которая сложилась сейчас в Украине, может привести к массовым общенациональным протестам (как в 2004 или 2013 году), 21% так не считают, каждый десятый — не определился с ответом", — говорится в сообщении группы.

    При этом 47% опрошенных не поддерживают немедленную организацию общенациональных протестов, 41% — поддерживают, 12% — не определились.

    По данным исследования, почти 40% лично приняли бы участие в таких протестах, если бы они начались в ближайшее время, половина опрошенных — не принимали бы участия. Социологи отмечают, что больше всего готовы участвовать в акциях протеста жители Западной Украины, а также избиратели оппозиционных партий "Самопомич", "Радикальной партии" Олега Ляшко и партии "За жизнь" Вадима Рабиновича.

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    Опрос проводился по всей территории Украины (кроме неподконтрольных районов Донбасса) с 19 по 25 мая. Всего были опрошены 2 тысячи жителей старше 18 лет. Допустимая погрешность не превышает 2,2%.

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