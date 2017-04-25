Из Львова. Есть ли альтернатива дармовому образованию?

РИА Новости Украина

В Украине "модно" хаять государственное образование и государственные школы, большинство из которых страшно отстали и в технологическом, и в научном плане. И хотя школьное образование для детей в Украине обязательно, но, как оказывается, есть родители, предпочитающие обучать детей вне этой государственной системы, пишет Татьяна Штыфурко.

Обучение детей дома или в каких-то альтернативных школах не является сегодня в Украине настолько распространенным, чтобы говорить о какой-то тенденции, но, тем не менее, время от времени этот вопрос обсуждают в соцсетях и даже называют «современным писком моды». Так, некоторые родители жалуются на то, что "казенное образование" не дает детям необходимых знаний. Но можно ли обучать детей в параллельной, созданной самими родителями системе образования? И самое главное – хорошо ли это для самих детей?

Какие формы обучения разрешены законом?

Этот вопрос в комментарии ИА ZIK разъяснила эксперт аналитического центра CEDOS Ирина Когут. По ее словам, в Украине законодательно закреплено, что все дети до 18 лет должны получить полное среднее образование. При этом форма обучения допускается разная.

Родители могут выбирать для ребенка как государственную, так и частную школу, которая работает с какими-то альтернативными методиками. Однако такая частная школа должна иметь соответствующую лицензию и доказать, что ее учебная программа соответствует государственному стандарту.

"Эти школы показывают свои учебные планы, учебные программы. Иногда такие школы имеют фактически два учебных плана – один для проверки и второй, которым они действительно пользуются. На самом деле так иногда делают даже государственные школы, которые хотят работать по каким-то нетипичным программам, потому что у нас достаточно зарегулировано содержание образования и учебный план, то есть количество дисциплин и часов, на них отведенных. Частные школы, конечно, подотчетны проверкам местных управлений образования и, в принципе, работают в правовом поле", – добавила Ирина Когут.

По ее информации, в Украине частных школ только 1% от общего количества, и сосредоточены они преимущественно в больших городах, больше всего – в Киеве: "Их около 170. Все они платные. Есть какая-то часть религиозных школ, но их буквально десяток и они небольшие. Некоторые из частных школ являются международными, то есть там учатся дети иностранцев. Всего обучение в частных школах довольно дорогое. И учитывая то, что наше общество является скорее бедным, понятно, что государственные школы все еще остаются основным вариантом обучения для 99% детей".

Что касается обучения детей дома, то юридически это возможно в виде экстернатного обучения, но при этом дети все равно прикреплены к определенной школе. Родителям нужно написать соответствующее заявление в учебное заведение, а дети должны раз в год сдавать экзамены, чтобы показать, что они действительно учатся и что в их случае требования государственного стандарта общего среднего образования соблюдаются.

"Часто школы могут отнестись с непониманием к желанию родителей обучать ребенка на дому. Поэтому родители иногда практикуют обучение своих детей на экстернате по якобы проблеме со здоровьем с помощью каких-то фейковых справок о болезни. Но некоторые школы нормально к этому относятся", – отмечает эксперт.

В общем какую-то из легальных форм обучения или посещения школы или обучение на экстернате – родители должны обязательно для ребенка обеспечить.

"У нас действует постановление, которое дублирует еще советскую норму о так называемом «всеобуче», согласно которого должен вестись учет детей школьного возраста. Контроль за этим возлагается на местные органы власти. То есть если какой-то ребенок по документам нигде не учится, информация о нем передается в социальные службы, которые, соответственно, должны на это реагировать. В принципе, это является одним из оснований для лишения родительских прав, если ребенок не получает образования", – объясняет Ирина Когут.

Стоит отметить, что в новом законе об образовании, который сейчас в парламенте готовится ко второму чтению, артикулировано право родителей на выбор формы и места обучения ребенка, а также несколько расширен перечень возможных форм обучения. В частности, там, кроме экстерната, упоминается семейное образование.

В целом, по заявлениям Минобразования, идеология реформы предусматривает упрощение для тех родителей, которые хотят обучать детей в каких-то негосударственных школах и по каким-то альтернативными учебными программам.

Что лучше для детей?

В то же время не понятна ситуация относительно качества и эффективности такого альтернативного образования, которое получают дети дома или в школах с нетипичными программами.

И еще один важный вопрос – это социализация, ведь в школе дети общаются со сверстниками и учатся общаться в коллективе. И пусть традиционная школа не идеальна, но общество наше тоже не идеально, и детям необходимо быть готовыми в нем жить. И дает ли такие навыки домашнее образование?

Оценивать однозначно и обобщенно трудно, ведь индивидуальное обучение может быть очень и очень разным, считает Ирина Когут.

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"Исследований как таковых не проводилось, мы не можем сравнить учебные результаты детей, которые учатся дома, и тех, кто учится в школах. Поэтому сейчас могут быть лишь какие-то предположения. Так, обычно говорят, что у таких детей может быть недостаток социализации, им может не хватать навыков командной работы, которые гипотетически ребенок может приобрести в школе. Но вообще здесь очень много "но", потому что для какого-то ребенка может быть психологически комфортнее учиться дома, а социализацию можно получить не только в школе, а на каких-то кружках или дополнительных занятиях.

В общем, это пока очень мало изученная сфера и говорить, что это однозначно плохо или однозначно хорошо, в целом очень сложно. Просто нужно обеспечить, с одной стороны, со стороны государства механизмы, которые бы позволяли убедиться, что действительно, каждый ребенок получает те знания, которые позволяют ему быть полноценным членом общества, продолжить свое образование и так далее. А с другой стороны, нужно дать возможность родителям и детям выбирать тот формат обучения, который им удобен, без каких-то преград, коррупции и злоупотреблений", – считает эксперт.

Опыт Львовщины

По информации департамента образования и науки Львовской облгосадминистрации, в области – 2970 детей, занимающихся на индивидуальной форме обучения, во Львове – 131 ребенок.

"Обычно, дети по двум причинам могут обучаться на индивидуальной форме обучения – за болезни или из-за отсутствия классов в горной местности. Но личные дела этих детей хранятся в школах. Они имеют учебный план, за ними закрепляются учителя, которые приходят к детям в определенные часы и занимаются с ними", – отметила директор департамента образования и науки Любомира Мандзий.

Также она сообщила, что по состоянию на 12.03.2017 в Львовской области 28 не охвачены обучением, во Львове таких детей 16. По ее словам, речь идет о детях разного возраста и разных жизненных ситуациях. В частности, некоторые из этих детей могут находиться в розыске, также есть случаи неисполнения родителями своих обязанностей, случаи самовольного оставления учебного заведения. Кроме того, дети могли просто сменить место жительства.

"Мы сразу реагируем на такие случаи, сообщаем в службу по делам семей или службу по делам несовершеннолетних, в сектор ювенальной превенции полиции. И в таком случае должна быть реакция этих органов", – пояснила Любомира Мандзий.