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    Минобразования отменило домашние задания для первоклассников

    (обновлено: )9311
    Минобразования рекомендует не задавать домашние задания ученикам на выходные и каникулы и предлагает заменить часть уроков физкультуры другими физически активными предметами - например, хореографией, плаванием и т. п.
    Первоклассник. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. В Министерстве образования и науки Украины утвердили изменения образовательной программы для начальной школы, согласно которым начиная с нового учебного года отменяются домашние задания для первоклассников. Об этом говорится в новых методических рекомендациях Министерства образования на 2017/18 гг., опубликованных на официальном сайте ведомства.

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    Одним из ключевых изменений является запрет преподавателям задавать первоклассникам домашние задания. Они появятся со второго класса и по времени на выполнение не должны превышать более 45 минут от общего объема.

    "В 1-м классе домашние задания не задаются. Во 2-4 классах объем домашних заданий по всем предметам должен быть таким, чтобы затраты времени на их выполнение не превышали: во 2-м классе — 45 минут, в 3-м классе — 1 час 10 минут, в 4-м классе — 1 час 30 минут", — говорится в документе.

    Также Минобразования рекомендует не задавать домашние задания ученикам на выходные и каникулы.

    Кроме того, министерство предлагает заменить часть уроков физкультуры другими физически активными предметами — например, хореографией, плаванием и т. п.

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    Напомним, ранее сообщалось, что количество школ в Украине сократится на 162 до 16 566 к учебному году 2017/18 по сравнению с предыдущем учебным годом.

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