Война пришла туда, где не было украинских школ - нардеп-"свободовец"

Если посмотреть на карту территорий на востоке Украины, то именно туда, где было меньше всего украинских школ или их вообще там не было, пришла война, заявил народный депутат от партии "ВО "Свобода" Андрей Ильенко.

По его мнению, в Украине должно быть право на изучение иностранных языков и языков национальных меньшинств, однако "речь не идет о языке обучения".

"То есть, язык обучения должен быть государственный, украинский, по крайней мере в государственных школах, финансируемых из государственного бюджета. Безусловно, каждый имеет право изучать другие языки, но обучение, еще раз подчеркиваю, должно происходить на украинском, государственном и украинский бюджет должен финансировать именно такие образовательные учреждения", — сказал Ильенко в эфире телеканала ZIK.

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Нардеп обратил внимание на следующее: "если посмотреть на карту оккупированных территорий на востоке Украины, то именно там, где было меньше украинских школ или их вообще не было, именно туда пришла война".

"Там было слабое место. Потому что там была, к сожалению, наиболее запущенная в этом плане ситуация. Безусловно, это вопрос национального значения и национальной безопасности. В частной жизни каждый говорит на том языке, на котором считает нужным, но есть государственный язык, который надо уважать", — заявил Ильенко.

Отвечая на заявления о том, что в Украине якобы притесняют русский язык, "свободовец" предложил посчитать, сколько украинских школ действует в РФ, "где проживают миллионы этнических украинский".

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Ранее сообщалось, что все школы Херсонской области переводят на украинский язык обучения.