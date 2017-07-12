EurasiaNet: языковые квоты в СМИ Украины и охота на ведьм

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В конце мая Верховная Рада Украины приняла закон с витиеватым названием "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка вещания аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации". Хотя меняется суть всего одной статьи закона о телевидении и радиовещании, последствия коснутся тех 87% граждан, которые привыкли получать информацию о происходящем в стране с экранов телевизоров, пишет Петр Бурковский в статье для американского издания EurasiaNet.

"С октября текущего года все общенациональные телерадиоорганизации в Украине будут обязаны вещать на украинском языке не менее 75% еженедельного эфирного времени. Для местных теле- и радиостанций квота снижена до 60%. Для ТРК коренных народов украинская квота вещания составляет всего 30%. Вещание без дублирования разрешается, если репортаж ведется с места событий; также квоты не распространяются на речь приглашенных в студию и представителей коренных народов", – напомнил журналист.

"За нарушение закона предусмотрен штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора. Однако не считается нарушением транслирование программ и фильмов, созданных в СССР до 1 августа 1991 г., а также показ на протяжении года русскоязычной продукции, созданной или закупленной телекомпаниями до момента вступления закона в силу", – продолжает автор публикации.

"Принятый закон нельзя назвать нововведением, поскольку на протяжении 2006-2012 гг. в Украине уже действовали нормы, которые гарантировали вещанию на украинском языке 75% суточного эфирного времени телеканалов и радиостанций. Тогда это была просто общая норма. Ее должен был интерпретировать и следить за выполнением специальный регулятор – Нацсовет по вопросам телерадиовещания", – отметил Бурковский.

"Однако в 2012 году это положение отменили так называемым "законом Колесниченка-Кивалова" – "Об основах государственной языковой политики". С марта 2014 по май 2017 из-за обжалования этого закона в Конституционном суде и перспектив его полной отмены вопрос выбора языка вещания практически не регулировался", – пишет журналист.

Об этой проблеме впервые открыто заявил президент Петр Порошенко на встрече с представителями украинской диаспоры в августе 2016 г., "передав привет" собственникам и топ-менеджерам некоторых телеканалов, напоминает автор статьи.

"Господа, доля украинского языка у Вас непозволительно мала. И прежде чем проявить законодательную инициативу, предлагаю рынку вспомнить о совести и о саморегулировании", – сказал тогда глава государства.

Президент имел в виду, прежде всего, популярные телеканалы "Интер" и "Украина", собственники которых ранее входили в число ближайших соратников Виктора Януковича и сейчас остаются у руля крупнейшей оппозиционной парламентской фракции – "Оппозиционного блока", говорится в публикации.

"Оба телеканала действительно ведут вещание преимущественно на русском. Это подтверждает и проведенный в феврале 2017 г. мониторинг Нацсовета. На всех общенациональных телеканалах группы "Интер" (Интер, К1, К2, НТН, Ентер-фильм) доля украинского вещания в среднем не превышала 37%, а на главном – "Интере" – дотягивала едва до 26%", — отметил Бурковский.

"Между тем, по данным Центра Разумкова, в 2016 г. украинский язык считали родным 69% жителей страны, а русский – 27%. При этом дома на украинском разговаривали 55%, на русском – 41%", – говорится в статье.

С другой стороны, претензии к существующему языковому дисбалансу в медиа высказывают и ученые, специализирующиеся на этнолингвистической проблематике в Украине, продолжает журналист. По словам главного научного сотрудника Института политических и этнонациональных исследований НАН Украины Владимира Кулика, и чиновники, и телеканалы не делают всего необходимого для поддержки государственного языка.

"Они если и используют украинский язык, то в "плохое время", не в прайм-тайм, а среди ночи, или в новостях, а не в сериалах или ток-шоу, еще и ведущего приглашают русскоязычного", — отметил эксперт.

Директор Института украинского языка НАН Украины, доктор филологических наук Павел Гриценко пошел еще дальше, назвав русский язык средством связывания народов СССР в единое целое, которое использовали КПСС и КГБ.

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"Они это понимали, и поэтому их наследники с ФСБ именно так и понимают роль русского языка, поэтому максимально используют эту доктрину языка в борьбе за сохранение подчиненности и зависимости от Кремля всех бывших республик СССР", — высказал мнение Гриценко.

Несмотря на это, эксперт утверждает, что языковые квоты на телевидении – ложная цель и средство.

"Если мы квотируем язык, песни на государственном языке, а другое время отдаем русскому, то тем самым — на подсознательном уровне — отсылаем слушателей, зрителей на пространство России, делаем из них русских (хоть и второго сорта), со всеми составляющими "русского мира"", — добавил Гриценко.

"Между тем критики языковых квот на телеканале "Интер" утверждают, что "вопрос в отношении к правам человека" и что квоты ущемляют "права миллионов граждан Украины, для которых русский язык является родным". Кроме того, по мнению телеканала, имплементация закона приведет к падению популярности украинского телевидения", — продолжает автор статьи.

"Невозможно создать в нужном объеме качественный контент на украинском языке или в таких же объемах сделать качественный дубляж – следовательно, ухудшится качество телевизионного продукта на украинском языке. Емкость украинского телевизионного рынка не позволит создать качественный разножанровый украиноязычный продукт в объемах, которых требует данный закон… многие зрители имеют возможность альтернативного смотрения каналов, которые их устроят, через интернет-платформы и спутник", – отмечается в заявлении телеканала.

Эксперты, анализирующие тенденции в телепространстве и работу телеканалов, не согласны ни с одной из приведенных заинтересованными сторонами крайностей, говорится в публикации. По словам Уляны Фещук, замглавы Нацсовета по вопросам телерадиовещания, закон вряд ли повлияет на телепросмотр, поскольку практически все в Украине понимают украинский язык.

"Когда раньше действовала квота 75%, все прекрасно понимали телевидение, доля телепросмотра точно не упала. На самом деле, люди стали больше говорить на украинском", – сказала она.

К тому же, напомнила Фещук, квотирование 50/50 для региональных телеканалов позволит там, где есть спрос, транслировать достаточно программ на других языках.

Исполнительный директор Независимой ассоциации телерадиовещателей Катерина Мясникова тоже не считает, что закон повредит украинскому телевидению и приведет к оттоку зрителей. Однако она согласна и с тем, что изменения не в лучшую сторону коснутся телеканалов со значительной долей русскоговорящих зрителей, таких как "Интер". При этом Мясникова указывает на то, что могло быть и хуже.

"Я убеждена, что для эффективной имплементации закона нужен переходный период. Именно переходный, а не такой, когда процесс просто затягивался и тормозился. Но если сравнивать с другими инициативами, где было 100% украинского языка и абсолютно дискриминировались права нацменшинств, то этот имеет потенциал компромисса и действенности", — отметила она.

"Однако возможно, что в принятом законе есть и другая сторона. Авторы законопроекта — народные депутаты Виктория Сюмар и Николай Княжицкий — не только известные медиа-персоны в Украине, но и члены команды "Народного фронта" – политической силы экс-премьера Арсения Яценюка и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБОУ) Александра Турчинова", – говорится в статье.

"Именно из недр СНБОУ появилась идея запретить российские соцсети. И Виктория Сюмар активно выступала адвокатом такой жесткой политики. А Николай Княжицкий еще в марте 2014 предлагал законодательно оформить создание нового госканала на базе частной собственности "Интера", — напомнил автор публикации.

Журналисты-расследователи "Украинской правды" также заявили о заинтересованности руководства "Народного фронта" в получении контроля над оппозиционным "Интером", якобы с помощью судов, силового давления и поддержки одного из бывших акционеров – экс-главы СБУ Валерия Хорошковского, пишет Петр Бурковский.

"Таким образом, существует угроза, что забота об украинском языке может быть просто использована политиками как средство расправы с оппонентами и для захвата чужой собственности под предлогом борьбы с "агентами влияния" России. И хотя есть причины полагать, что такое влияние на телеканалах действительно могло иметь место…", — говорится в статье.