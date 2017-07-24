Казус с Романенко. Украина погрузилась в языковые распри

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

"Война" с великим и могучим

Языковая тема остается крайне болезненной в Украине в условиях двуязычного общества. Тем временем политики и публичные люди регулярно подливают "масла в огонь" своими едкими, порой оскорбительными выходками и высказываниями в адрес русскоговорящих украинцев.

В эпицентре нового языкового скандала оказался блогер и журналист Юрий Романенко, которого выгнали с телеэфира за отказ говорить в студии по-украински.

Инцидент произошел на передаче "Прямым текстом" на телеканале ZIK.

Ведущий программы Остап Дроздов изначально попросил Романенко выступать на украинском. Тот согласился, однако, когда начал говорить, то перешел на русский.

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Тогда Дроздов сделал ему замечание и попросил все же говорить на государственном языке, тот ответил: "Нет, я не хочу говорить на украинском".

"Тогда я попрошу вас поставить микрофон и покинуть студию", — сказал ведущий.

"Без вопросов", — ответил Юрий Романенко и ушел из студии.

Менее чем за 14 часов пост со скандальным видео собрал более 900 лайков, а в сети разразились нешуточные баталии. Одни осудили блогера, мол, это непатриотично, а другие — поддержали, расценив поступок ведущего как давление на русскоязычных украинцев.

"Извините, пожалуйста, но… Уважаемый Юрий, почему для такого умного проницательного самореализовавшегося человека как Вы так трудно признаться в эфире, что Вы просто не владеете украинским языком в такой степени, чтобы обсуждать на нем темы выше бытовой? Вы же не единичны в Украине с этой "мовной" проблемой…", — пишет пользователь Ntina Ntoubrova.

"Вопрос же не в мове, а в похабном давлении. А когда на человека давить, можно еще и в морду получить", — считает Наталья Кравец.

Скриншот с сайта Facebook

При этом некоторые пользователи сети напомнили ведущему, что согластно Конституции "государство гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины".

Ответ Романенко

Комментируя свое изгнание из телеэфира, сам Романенко подчеркнул, что его право говорить на русском языке урегулировано законодательством, а поступок ведущего требует порицания и наказания.

"А почему я не могу говорить по-русски? Почему я должен говорить на украинском под давлением? Потому что так хочется кому-то? Я же не требовал, чтобы Дроздов переходил на русский? Нет. Я говорил на том языке на котором мне было удобнее в контексте передачи. Мое право урегулировано законодательством. Какие проблемы? Если вы считаете, что кто-то не имеет права говорить на том или ином языке, то завтра вы можете прийти к мысли, что он не имеет права жить по тем же причинам..", — написал Романенко в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

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"Я ни с кем не договаривался, что буду говорить на языке хотелок ведущего. Я говорю так, как мне удобно, а уж это уже проблема телеканала, как они обеспечивают перевод", — позже добавил блогер.

При этом Романенко иронично высказался по поводу патриотизма ведущего, напомнив, что еще в 2014 году, в разгар войны на Донбассе, Дроздов призывал украинцев бойкотировать мобилизацию.

Блогер также скинул ссылку на статью Дроздова на "Главкоме" в конце июля 2014 года, где тот пишет, что "мобилизация — геноцид".

"Напомню, что еще не отгремел Иловайск, впереди был разгар боев за ДАП и Дебальцево, украинская армия наступает на Донбассе и тут….. Это вам мастер класс от "патриота Дроздова", как вами можно манипулировать", — напомнил Романенко.

"Шел 26 год независимости, страна потерявшая 22 млн населения (с учетом 5,5 млн. на оккупированных территориях), 70% экономического потенциала, имеющая фискальную дыру в 15% ВВП, военный конфликт с ядерной державой, внезапно вновь в 1000-й раз сосредоточилась на главном — на каком языке говорить, чтобы совершить галактический прыжок из третьего мира в первый. Занавес", — резюмирует Романенко.

Высказался по поводу поступка ведущего в своем блоге на "Обозревателе" и публицист Андрей Булгаров, напомнив о связях Дроздова с кумом российского президента Владимира Путина – Виктором Медведчуком.

"Конечно, русскоговорящий Романенко тебе противнее украиноязычного Медведчука. Ты думаешь, все забыли, как с медийного небытия именно ты вытащил Медведчука, предоставил ему и его "Украинскому выбору" свою программу как агитационную площадку?" — написал Булгаров.

Языковые распри тут и там

В последнее время на языковой почве в Украине произошло немало конфликтов.

Так, в начале января писательница и общественный деятель Лариса Ницой устроила скандал с кассиром в киевском магазине Watsons из-за того, что ее не обслужили на украинском языке. Ницой из-за этого даже швырнула деньги от покупок в продавщицу.

Тогда такое поведение Ницой жестко раскритиковали пользователи сети. "Не буду писать о своих чувствах, не буду напоминать, что большинство защитников Донецкого аэропорта и убитых под Иловайском были русскоязычными…Честно говоря, я не верю, что эта писательница – вообще женщина", — комментировала инцидент журналистка Наталья Влащенко в своем Facebook.

Ранее Ницой требовала закрасить русскоязычные надписи к детским картинам, которыми художник-волонтер Светлана Рудикова украсила стены "Охматдета".

В ноябре 2016 года бывший депутат Рады, член ВО "Свобода" Ирина Фарион предложила и вовсе лишить русскоязычных украинцев права на образование и работу. А бывший нардеп Рады, "свободовец" Игорь Мирошниченко — "бить учителей батогами" за общение на русском языке.

Но ничто не вызвало такой вал гнева среди украинцев как неожиданное предложение украинского рок-музыканта Олега Скрипки "согнать в гетто" всех русскоязычных. Однако после волны общественного возмущения Скрипка таки отказался от своих слов, заявив, что это "политические штуки".

По материалам из открытых источников интернет