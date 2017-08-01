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    Общество

    Все школы Херсонской области переводят на украинский язык обучения

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    День знаний в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Все школы Херсонской области, начиная с первых классов, будут переведены на украинский язык обучения, сообщил начальник управления образования, науки и молодежи Херсонской облгосадминистрации Евгений Криницкий.

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    "Наша принципиальная позиция, чтобы абсолютно все школы области постепенно перевести на украинский язык обучения. Именно поэтому мы планируем с этого года начать с первых классов", — сказал Криницкий, слова которого приводит "ПИК". 

    Он добавил, что в регионе сейчас осталось всего 26 русскоязычных школ.

    "Понятно, что переход будет длительным. Есть вопросы переобучения педагогических кадров, и планируется дополнительная закупка украинских книг. Мы плавно будем переводить на украинский язык сначала первые классы, затем пятые классы. То есть систематически и плавно мы будем переводить все классы", — подчеркнул чиновник.

    Напомним, ранее на улицах Киева появились скандальные агитационные плакаты, призывающие отказаться от русского языка, сравниваемого с инфекцией. 

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