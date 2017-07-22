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    Общество

    На Закарпатье будут судить двух украинцев за стелы на венгерском языке

    (обновлено: )14303
    По данным прокуратуры, санкция статьи, по которой обвиняются два человека, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Прокуратура направила в Ужгородский горрайонный суд обвинительный акт в отношении двух украинцев, которые подозреваются в государственной измене, сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

    Село Попово
    Из открытых источников
    Это Украина, но где украинский? О венгерских селах Закарпатья

    Сообщается, что в июле этого года СУ СБУ в регионе было сообщено о подозрении двум гражданам Украины в совершении государственной измены, "то есть деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб информационной безопасности Украины путем предоставления иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины)".

    "Речь идет об установлении и дальнейшем инсценированном уничтожении агитационных стел на территории Береговского и Виноградовского районов Закарпатской области с надписями на венгерском языке: "Береговский район. Земля венгерского языка" и "Венгры приветствуют в Виноградовском районе" с целью дальнейшего освещения указанной акции в российских СМИ, с провокационной целью, в интересах усиления напряжения в регионе, создания ложного представления о дискриминации и ущемлении венгероязычного населения Закарпатской области", — говорится в сообщении.

    mukachevo.net
    Одна из установленных подозреваемыми в госизмене стел в Закарпатской области

    Санкция ст. 111 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

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    Ранее в Харькове СБУ завела дело на сеть "Эльдорадо" за сепаратизм.

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