На Закарпатье будут судить двух украинцев за стелы на венгерском языке

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Прокуратура направила в Ужгородский горрайонный суд обвинительный акт в отношении двух украинцев, которые подозреваются в государственной измене, сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Сообщается, что в июле этого года СУ СБУ в регионе было сообщено о подозрении двум гражданам Украины в совершении государственной измены, "то есть деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб информационной безопасности Украины путем предоставления иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины)".

"Речь идет об установлении и дальнейшем инсценированном уничтожении агитационных стел на территории Береговского и Виноградовского районов Закарпатской области с надписями на венгерском языке: "Береговский район. Земля венгерского языка" и "Венгры приветствуют в Виноградовском районе" с целью дальнейшего освещения указанной акции в российских СМИ, с провокационной целью, в интересах усиления напряжения в регионе, создания ложного представления о дискриминации и ущемлении венгероязычного населения Закарпатской области", — говорится в сообщении.

mukachevo.net Одна из установленных подозреваемыми в госизмене стел в Закарпатской области

Санкция ст. 111 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

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