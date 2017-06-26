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    Россия

    На радио "Эхо Москвы" появится передача на украинском языке

    (обновлено: )6901
    Передача под названием "А что там у хохлов" будет выходить по средам в 16:35, она продлится полчаса. Ведущие - Матвей Ганапольский, Алексей Соломин и Алексей Нарышкин.
    Радио
    flickr.com/James Cridland

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. На российской радиостанции "Эхо Москвы" будет транслироваться новая передача на украинском языке, заявил в эфире передачи "Ганапольский. Итоги без Евгения Киселева" ведущий Алексей Соломин, передает РБК.

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    Передача под названием "А что там у хохлов" будет выходить по средам в 16:35, она продлится полчаса. Ведущие — Матвей Ганапольский, Алексей Соломин и Алексей Нарышкин.

    "Мы призываем звонить туда наших слушателей и тоже с нами говорить на украинском языке, и звонить в том числе самых украинцев", — сказал Соломин.

    По его словам, он и Нарышкин уже учат украинский язык.

    Как сообщалось ранее, по данным опроса, в качестве основного языка повседневного общения украинский язык используют 50,5% населения Украины.

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