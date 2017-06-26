На радио "Эхо Москвы" появится передача на украинском языке

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. На российской радиостанции "Эхо Москвы" будет транслироваться новая передача на украинском языке, заявил в эфире передачи "Ганапольский. Итоги без Евгения Киселева" ведущий Алексей Соломин, передает РБК.

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Передача под названием "А что там у хохлов" будет выходить по средам в 16:35, она продлится полчаса. Ведущие — Матвей Ганапольский, Алексей Соломин и Алексей Нарышкин.

"Мы призываем звонить туда наших слушателей и тоже с нами говорить на украинском языке, и звонить в том числе самых украинцев", — сказал Соломин.

По его словам, он и Нарышкин уже учат украинский язык.

Как сообщалось ранее, по данным опроса, в качестве основного языка повседневного общения украинский язык используют 50,5% населения Украины.