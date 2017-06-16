Иудеи Сумской области призвали отменить языковые квоты на ТВ

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Представители нацменьшинств Сумской области обратились к президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету министров, международным организациям и правительствам демократических стран мира, выражая обеспокоенность и озабоченность решением Рады по ограничению возможностей использования языков национальных меньшинств в украинском информационном пространстве.

Как сообщает Debaty.sumy.ua, соответствующее письмо подписали Президент Ассоциации национальных меньшинств Сумской области Б.Байрамов, иудеи и представители нацменьшинств из Ирака.

"Мы считаем это решение грубым нарушением наших основополагающих прав и свобод человека и гражданина. Законодательные шаги противоречат Конституции Украины, национальному законодательству и взятым Украиной на себя международно-правовым обязательствам", — говорится в обращении.

Решение украинского парламента представители нацменьшинств рассматривают как неоправданный шаг к свертыванию демократии в Украине. В частности, как усиление ограничений социокультурных прав национальных меньшинств.

Верховная рада 23 мая приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Власти Украины рассчитывают, что установление квоты на ТВ позволит популяризировать украинский язык. Оппозиция в Раде считает, что такое решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе. Закон вступит в силу через четыре месяца со дня опубликования в официальной прессе.