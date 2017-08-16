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    Общество

    Минобразования сообщило о существенном сокращении числа школ в Украине

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    По Министерства образования и науки, на 1 сентября в Украине будут функционировать 16 566 общеобразовательных учебных заведений, из них 435 - в Киеве.
    Министерство образования и науки Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Количество школ в Украине сократится на 162 до 16 566 к учебному году 2017/18 по сравнению с предыдущем учебным годом, говорится в презентации Министерства образования и науки.

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    Как отмечается, на 1 сентября в Украине будут функционировать 16 566 общеобразовательных учебных заведений, из них 435 — в Киеве.

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    Средняя наполняемость классов составит в сельской местности 13 учеников, в городах — 25 учеников.

    Также в ведомстве напомнили, что на 1 августа в Украине действуют 338 опорных школ, а 744 — их филиалы.

    Ранее сообщалось, что Министерство финансов планирует в 2018 году уменьшить количество получателей стипендий до 25%, а к 2020 году — до 15%. 

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