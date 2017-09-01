Без чиновников, без цветов, без радости. Как прошло 1 сентября в Украине

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В пятницу, 1 сентября, в Украине празднуют День знаний. В этом году впервые за парты сядут более 400 тысяч первоклассников, а для охраны порядка задействуют около 15000 сотрудников полиции.

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В этом году 1 сентября привнесло с собой и новые традиции празднования. Подробнее об этом — в обзоре РИА Новости Украина.

Протест против чиновников и депутатов

Новый тренд этого учебного года — протесты против чиновников и депутатов на линейках.

Ранее в группе "Родители SOS" в Facebook разместили обращение к чиновникам отказаться от участия в школьных линейках. Лишь за четрые дня пост стремительно набрал свыше 1,5 тысяч репостов.

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Также был составлен перечень "персон нон-грата". В список вошли президент, премьер, министры, народные депутаты, депутаты сельских, поселковых, городских, районных советов, чиновники разных уровней и органов местного самоуправления.

Запрет чиновникам посещать школьные линейки поддержали в Днепре и Черновцах.

"Исключение только для тех, кто ведет в школу собственных детей как частное лицо. Директорам школ запретить принимать и обихаживать депутатов-популистов", — написал мэр Днепра Борис Филатов у себя в Facebook.

Также Черновицкий горсовет запретил выступать чиновникам во время торжеств по случаю Дня знаний.

Но многие политики, чиновники и депутаты проигнорировали этот запрет, решив не отказываться от традиций празднования.

Премьер Владимир Гройсман и мэр Киева Виталий Кличко посетили элитный учебно-воспитательный комплекс "Эрудит" в Киеве.

При этом премьер подчеркнул, что высшее образование не обязательно для каждого украинца.

"Не обязательно, чтобы каждый имел высшее образование. Я считаю, что не каждый может быть ученым и не каждому нужно высшее образование", — отметил премьер.

Он добавил, что традиция иметь диплом о высшем образовании сложилась в 90-е годы. "Сейчас диплом не является преимуществом, поскольку в первую очередь необходимо иметь знания и уметь реализовать себя в реальном секторе", — заявил Гройсман.

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Тем временем, президент Петр Порошенко побывал сегодня на открытии новой школы на Харьковщине, в которую было вложено 74 млн грн. Президент пожелал украинским школьникам мира и неисчерпаемой тяги к знаниям, а также призвал их учиться только на "отлично", не забыв поставить себя в пример.

Порошенко заявил, что не получил ни одной "четверки" за время своего обучения в школе.

"Дорогие дети! Я желаю вам: учитесь, пожалуйста, на "отлично". Могу подчеркнуть, что у меня за 10 лет обучения не было ни единой "четверки". Уверен, что на сегодняшний день в этой школе можно учиться так же, или даже лучше", – сказал президент.

Знаменательный день сегодня и для генпрокурора Юрия Луценко, который отвел своего младшего сына Виталия в один из самых престижных вузов страны — Институт международных отношений КНУ имени Тараса Шевченка. В интервью ТСН Виталий Луценко признался, что целый год готовился к ВНО с репетиторами, но поступить смог только на контрактную форму. Ее стоимость — 46 тысяч гривен в год.

Под эгидой евроинтеграции

В целом 1 сентября прошлом в этом году под эгидой евроинтеграции.

Президент Петр Порошенко заявил, что первоклассники теперь будут жить в Украине, которая станет членом ЕС.

Он также напомнил, что 1 сентября вступает в полную силу вступает соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

А в МИДе Украины подчеркнули, что 1 сентября 2017 года — это день вступления в силу в полном объеме Соглашения об ассоциации с ЕС.

Линейки — прошлый век

Привнесло в этом году 1 сентября и новые традиции празднования. Так, некоторые школы решили отказаться от традиционной линейки как от пережитка прошлого.

В одной из частных школ Харькова — Boiko Школа решили не портить детям последнюю неделю лета и не устраивать мероприятий в пятницу с утра. Так, дети выйдут на учебу сразу 4 сентября, в понедельник, и первый звонок будет сразу на урок.

В Днепре новый учебный год решили отметить в сжатом формате.

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В Одессе линейки никто не отменял, но тем не менее, некоторые школы решили сделать послабление ученикам и сразу после торжественного мероприятия, они пойдут в зоопарк.

Директор Киевской гимназии восточных языков № 1 Оксана Проскура сообщила, что вместо линейки, в их школе будет "учебный пикник", сообщает КП в Украине.

Вместо цветов — деньги на армию и благотворительность

В этом году многие школы решили отказаться от покупки цветов для учителей. И если ранее просили потратить деньги на помощь бойцам АТО, то теперь призывают перечислить их и в благотворительные фонды для лечения детей.

Так, в этом году во всех школах города Житомира проводится акция "Помощь вместо цветов", пишут местные СМИ. Родителей просят принести чай, кофе, шампуни для волос, одноразовые станки для бритья. В школах будут стоять ящики и столы для сбора помощи. Все собранные средства будут потрачены на приобретение квадрокоптера Фантом-3 для 59-й бригады (Широкино) и дизельного генератора на 2,5-5 кВт

Как сообщает пресс-служба горсовета, акция продлится с 1 по 5-е сентября во всех школах Житомира.

Одесские учителя массово отказываются от цветов на 1-е сентября, сообщают родители школьников. Так, на входных дверях ряда школ вывешено объявление "Благотворительность вместо цветов. Помогите онкобольным детям вместо покупки цветов".

Аналогичную акцию проводят и во Львове, сообщают местные СМИ. Одни из первых учебных заведений, которые поддержали эту акцию - Львовская специализированная средняя школа №2 и Львовская школа I-III ступеней №69.

Студенты КПИ отличились

А студенты КПИ, как всегда отличились, отметив с размахом начало учебного года. Несколько сотен студентов превратили парк КПИ и студенческий городок в помойку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил полицейский Дмитрий Крештофов, выложив соответствующие фото.

Facebook Дмитрия Крештофова Первокурсники за одну ночь превратили парк киевского политеха в свалку

На фото видно, что парк полностью завален мусором и пустыми бутылками.

По словам Крештофова, за ночь сотрудники правоохранительных органов получили несколько заявлений о кражах телефонов, а на место даже вызывались бригады скорой помощи.

Facebook Дмитрия Крештофова Первокурсники за одну ночь превратили парк киевского политеха в свалку

"Несколько скорых для особо пьяных, несколько патрулей для заявлений об украденных iPhone, а еще куча мусора, пустых бутылок от алкоголя и катание на украденных из супермаркета тележках. И это так праздновали не десяток студентов… На момент приезда полиции таких студентов было несколько сотен… Как на глаз, тем больше тысячи "будущей элиты"", — написал он у себя в Facebook.

По материалам из открытых источников интернет