Кива спрогнозировал досрочные выборы в Раду

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Экс-советник главы МВД Илья Кива заявил, что досрочные выборы в Верховную Раду состоятся осенью в 2018 году.

"Мой прогноз: досрочные выборы в парламент будут осенью 2018 года. К этому времени внутриполитический баланс в Украине удерживать уже будет невозможно. Арсен Борисович (Аваков — ред.) откровенно устал держать этот баланс", — цитирует Киву издание "Гордон".

Он отметил, что в политическую игру также вошел и глава Кабмина Владимир Гройсман.

По словам Кивы, осенью следующего года в стране начнется "новый передел", так как у Администрации президента уже закончились "фокусы", чтобы отвлекать людей от тяжелого положения в стране.

Ранее Кива сравнил Украину с "моргом, наполненным трупами". Также Кива в резкой форме раскритиковал уволившихся с работы копов.

Читайте также: Соцсети обсудили Киву и анонс отстрела политиков на границе