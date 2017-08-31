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    Политика

    Кива спрогнозировал досрочные выборы в Раду

    (обновлено: )10910
    Как отметил Илья Кива, осенью следующего года в стране начнется "новый передел", так как у Администрации президента уже закончились "фокусы", чтобы отвлекать людей от тяжелого положения в стране.
    Илья Кива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Экс-советник главы МВД Илья Кива заявил, что досрочные выборы в Верховную Раду состоятся осенью в 2018 году.

    Илья Кива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Илья Кива, заводной апельсин

    "Мой прогноз: досрочные выборы в парламент будут осенью 2018 года. К этому времени внутриполитический баланс в Украине удерживать уже будет невозможно. Арсен Борисович (Аваков — ред.) откровенно устал держать этот баланс", — цитирует Киву издание "Гордон".

    Он отметил, что в политическую игру также вошел и глава Кабмина Владимир Гройсман.

    По словам Кивы, осенью следующего года в стране начнется "новый передел", так как у Администрации президента уже закончились "фокусы", чтобы отвлекать людей от тяжелого положения в стране.

    Ранее Кива сравнил Украину с "моргом, наполненным трупами". Также Кива в резкой форме раскритиковал уволившихся с работы копов.

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