Рада начнет работу с разогрева радикальных настроений — эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Украине скоро стартует новый политический сезон. С 5 сентября Верховная Рада возобновит свою работу в пленарном режиме. И несмотря на то, что президентские и парламентские выборы состоятся только в 2019 году, для большинства владельцев депутатского мандата процесс подготовки к ним важнее результата страны.

Подготовку к началу нового политического сезона прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор института информационного общества Ярослав Павловский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи є передумови для початку сезону з протестних мітингів?

— Однозначно з початком нового політичного сезону будуть штучні підігрівання радикальних настроїв, які і без того досить критичні. Тому чи будуть радикальні акції та чи є якась вірогідність… досить висока вірогідність як справжніх, так і інспірованих радикальних якихось проявів.

Чи можуть політичні сили ініціювати народне невдоволення?

— Рівень протестних настроїв в суспільстві є без того, без штучної інспірації високий і тут може запальничка спрацювати і протестні настрої проявляться якісь неадекватні або акції протесту. Що стосується здатності на інституційному рівні політичних партій стимулювати такі процеси, то, звісно, що прояви такі будуть.

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Які політичні сили спробують стимулювати протести?

— Намагатимуться робити як представники колишніх регіоналів, "Опозиційний блок", "Батьківщина", інші політичні сили. Але не варто переоцінювати вплив таких зовнішніх інспірованих мотиваційних факторів. Швидше за все, слід говорити про те, що самі по собі протестні настрої в суспільстві є досить високими та ще помноженими на бойові дії в країні, де цінність людського життя і цінність, мотиваційна цінність протестних настроїв, які можуть бути різними від виходу на вулицю до кидання "коктейлю Молотова", тому що цінність людського життя спадає. Вона свідчить про те, що рівень напруги в суспільстві дуже високий. Тут не слід, наприклад, розраховувати на те, що завтра Юлія Тимошенко вийде і скаже виходити на Майдан і Майдан цей збереться. Майдан може зібратися не завдяки Тимошенко, а всупереч Тимошенко.

Напомним, Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что сокращение количества комитетов ВР не сделает ее работу более качественной, а наоборот, создаст дополнительные проблемы.

Ранее политический эксперт Андрей Золотарев в эфире "ГС" выразил мнение, что отказ голосовать в Раде — это выражение политической позиции. Гораздо хуже, когда депутаты голосуют за других.