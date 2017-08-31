Илья Кива, заводной апельсин

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Известный своим неоднозначным и откровенно эпатажным поведением Илья Кива, политик, экс-советник главы МВД Украины, а с недавних пор – главный социалист Украины, не устает радовать своих сторонников и просто любителей громких заявлений.

Но если раньше Кива больше занимался просвещением, например, демонстрировал в прямом эфире ТВ, как нужно варить наркотики, теперь он перешел к грозной и воинствующей риторике. Пообещал расстреливать всех, в том числе народных депутатов, кто решится поехать встречать экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Лишенный украинского гражданства политик готовится "идти на прорыв" – возвращаться в Украину и добиваться возвращения себе украинского паспорта.

"Его там будут встречать нардепы разные. "Рух новых сил" (партия Саакашвили – Ред.) готовит масштабную акцию. Везут палатки, еду, людей со всей Украины. Будут делать "Мишка-Майдан". Буду расстреливать на месте всех… кто будет причастен к нарушению государственной границы, как это мы делали и делаем на восточном фронте. А именно (депутатов парламента — Ред.) Юлию Владимировну Тимошенко, Сергея Лещенко, Семена Семенченко, Владимира Парасюка, Евгения Мураева, который уже договорился с Саакашвили о прямой трансляции на телеканале NewsOne", – цитируют СМИ слова Кивы.

Копы-предатели и "морг, наполненный трупами"

Социальные сети не восприняли слова политика серьезно. Тут же появились шутки-прибаутки, фотожабы, пародии на "главного социалиста". Озвучивалось мнение, что Кива просто стремится перехвать звание главного популиста страны, человека, озвучивающего радикальные, резкие вещи.

Тем более заочный соперник – Олег Ляшко – в последнее время как-то выпал из информационного поля. Вероятно, копит силы для новых политических и риторических сражений.

Кива же не остановился, пообещав расстрелы. Еще он успел жестко, на грани цензуры раскритиковать уволившихся с работы полицейских. По его словам, в "красивую картинку" патрульных поверили многие, кто решил работать на такой должности, ожидая легкой работы.

А уже в последний день лета Кива взял новую словесную вершину, заявив, что Украина превратилась в "морг, наполненный трупами", а общество деградировало. По мнению политика, сегодня в обществе отсутствует мораль, а о "деградации общества" свидетельствует тот факт, что в самом начале АТО лишь небольшое число людей пошли в добровольцы.

Что скажет общество

Можно, конечно, относиться с изрядной долей спокойствия и хладнокровия к заявлениям скандально-эпатажного Кивы, отметил в комментарии РИА Новости Украина политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. Он напомнил, что семья у политика – отнюдь не простая.

"Если не ошибаюсь, Владимир Кива был расстрелян по приговору Верховного Суда СССР по достаточно громкому уголовному делу – этому персонажу посвящена одна из серий "Следствие вели". А дедушка, по-моему, был героем Советского Союза. Так что семья – феерическая", – сообщил Золотарев.

Эксперт сказал, что можно, конечно, спокойно относиться к словам Кивы – "потому что понятно, что собака, которая лает, обычно не кусает", но не в этот раз.

"Я бы изменил бы этому правилу, хотя бы потому, что это такой себе зондаж общественного мнения, такой "вброс". Понятно, что у Кивы на языке, то у его политического хозяина – Авакова – на уме. И поэтому меня удивляет достаточно спокойная реакция общества на подобного рода заявления. В любом нормальном обществе такой политик был бы немедленно подвергнут обструкции", – заявил политолог.

По его мнению, это очевидно свидетельствует о том, что "украинская политика пробивает очередное дно заявлениями Кивы и теперь на фоне того, что появился уже такой мем "Горячая осень-2017", становится тревожно".

Золотарев добавил, что подобные "вбросы" – попытка выяснить, как отреагирует общество.

"Поскольку власть, в отличие от своих предшественников, без колебаний пойдет на самые жесткие действия в отношении своих оппонентов", – подытожил политэксперт.

Кива в маске

По-настоящему удивляет, что ни власти, но сами фигуранты "пограничного списка Кивы" никак не отреагировали на его заявления. То ли не хотят связываться с радикальным политиком, создавать ему дополнительный пиар, то ли не воспринимают Киву всерьез.

Но под маской эпатажного политического клоуна очень удобно совершать совсем не смешные поступки, которых никто не ждет.