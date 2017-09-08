Лавров: РФ не предлагала ввести в Донбасс силы ООН

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предлагает ввести в Донбасс не силы ООН, а охрану для наблюдателей ОБСЕ.

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"Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она находится в полном соответствии с логикой минских договоренностей", — сказал российский министр по итогам переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

По словам Лаврова, состав охранной миссии будет определен сторонами конфликта — Киевом, а также Донецком и Луганском.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.