наверх
08.09.201717:29
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Лавров: РФ не предлагала ввести в Донбасс силы ООН

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (65)

    (обновлено: )670150
    По словам Лаврова, состав охранной миссии будет определен сторонами конфликта: "Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ".
    Глава МИД РФ Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предлагает ввести в Донбасс не силы ООН, а охрану для наблюдателей ОБСЕ.

    Читайте также: Корнейчук: Порошенко намекнул, что РФ и США – за миротворцев в Донбассе

    "Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она находится в полном соответствии с логикой минских договоренностей", — сказал российский министр по итогам переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

    По словам Лаврова, состав охранной миссии будет определен сторонами конфликта — Киевом, а также Донецком и Луганском.

    Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра
    Ежегодное послание Порошенко к Раде
    Глава МИД РФ Сергей Лавров
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Автоюрист Владимир Караваев
    Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия