В окрестностях Донецка идут боевые действия

ДОНБАСС, 8 сен — РИА Новости Украина. В пятницу вечером, 8 сентября, в окрестностях Донецка возобновились боевые действия – мощные залпы и разрывы тяжелой артиллерии слышны во всех районах города.

По данным очевидцев, перестрелки происходят на западных окраинах Донецка, вблизи бывшего аэропорта, а также на участке между Авдеевкой и Ясиноватой. Данные о жертвах среди мирного населения пока не поступали.

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В свою очередь местные власти утверждают, что под обстрел поселка Александровка Петровского района на западе Донецка попал пункт наблюдения Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Около 18:20 украинская сторона открыла огонь по поселку Александровка. Несколько разрывов зафиксированы вблизи местной школы. В этом же здании находится наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. Обстрел ведется из минометов 82 мм. На данный момент он продолжается", – сообщает местные СМИ со ссылкой на представителей самопровозглашенной ДНР.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.