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    Взрыв авто в Киеве. Врач сообщил о состоянии пострадавшей

    Тема:

    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева (57)

    (обновлено: )57210
    По словам врача больницы, куда была госпитализирована пострадавшая, женщина находится в реанимации, она имеет травмы глаз и конечностей. Ей проводится интенсивная терапия.
    На месте взрыва автомобиля в центре Киева, в котором погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, 8 сентября 2017
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Женщина, пострадавшая в результате взрыва автомобиля в центре Киева, находится в реанимации, у нее повреждены глаза и конечности, заявил врач городской клинической больницы №17 Дмитрия Мясников, куда она была госпитализирована.

    "Есть травма и глаз, есть травма и конечностей. (…) Ей проводится интенсивная терапия на данный момент. И сегодня планируется консультация с участием врачей комбустиологов из городского ожогового центра и ангиохирурга", — заявил он в эфире 112 Украина.

    На месте взрыва автомобиля в центре Киева, в котором погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, 8 сентября 2017
    Украинское фото
    Взрыв авто в центре Киева: работа криминалистов

    Взрыв автомобиля в центре Киева прогремел в пятницу около 18:00. В настоящее время полиция расследует инцидент по статье "умышленное убийство".

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    Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко сообщил, что погибший Тимур Махаури был гражданином Грузии и связан с криминальными чеченскими кругами, госпитализированы женщина и ребенок.

    Ряд СМИ сообщили, что пострадавшая является всемирно известной моделью, которая была лицом Dior, ее зовут Наталья, фамилия не называется.

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