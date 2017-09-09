Взрыв авто в Киеве. Врач сообщил о состоянии пострадавшей

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Женщина, пострадавшая в результате взрыва автомобиля в центре Киева, находится в реанимации, у нее повреждены глаза и конечности, заявил врач городской клинической больницы №17 Дмитрия Мясников, куда она была госпитализирована.

"Есть травма и глаз, есть травма и конечностей. (…) Ей проводится интенсивная терапия на данный момент. И сегодня планируется консультация с участием врачей комбустиологов из городского ожогового центра и ангиохирурга", — заявил он в эфире 112 Украина.

Взрыв автомобиля в центре Киева прогремел в пятницу около 18:00. В настоящее время полиция расследует инцидент по статье "умышленное убийство".

Смотрите также: Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва авто в центре Киева

Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко сообщил, что погибший Тимур Махаури был гражданином Грузии и связан с криминальными чеченскими кругами, госпитализированы женщина и ребенок.

Ряд СМИ сообщили, что пострадавшая является всемирно известной моделью, которая была лицом Dior, ее зовут Наталья, фамилия не называется.