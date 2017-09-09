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    Резко возросло число жертв мощного землетрясения в Мексике

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    Ураганы в США и мощное землетрясение у берегов Мексики (88)

    (обновлено: )23
    На данный момент Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Мексики сообщает о 58 погибших при землетрясении, произошедшем в четверг.
    Мощное землетрясение в Мексике
    twitter.com/CREO21Mexico

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Жертвами землетрясения в Мексике стали 58 человек, сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы страны Луис Фелипе Пуэнте.

    Землетрясение у берегов Мексики
    Luis PEREZ / AFP
    Мощное землетрясение у берегов Мексики: паника и разрушения

    Ранее сообщалось о 32 погибших.

    "На данный момент Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям сообщает о 58 погибших в землетрясении 7 сентября: 45 в Оахаке, 10 в Чиапас и 3 в Табаско", — написал Пуэнте в микроблоге Twitter.

    Смотрите также: Мощное землетрясение у берегов Мексики: появились первые видео

    Землетрясение у берегов Мексики магнитудой 8,2 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 км к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос.

    Очаг землетрясения находился на глубине 33 км. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла 1 метра.

    Президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал землетрясение мощнейшим за последние 100 лет в истории страны.

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