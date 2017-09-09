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    Киев

    СМИ назвали имя модели, пострадавшей при взрыве авто в Киеве

    (обновлено: )2910
    Модель Наталья Кошель
    24tv.ua

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. В автомобиле, который взорвался в районе Бессарабской площади в Киеве, вероятно, была модель Наталья Кошель, сообщает 24 канал, ссылаясь на собственные источники.

    "Она модель, которая неоднократно снималась в различных рекламных показах", — говорится в сообщении.

    На месте взрыва автомобиля в центре Киева, в котором погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, 8 сентября 2017
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    Взрыв авто в центре Киева: работа криминалистов

    Взрыв автомобиля в центре Киева прогремел в пятницу около 18:00. В настоящее время полиция расследует инцидент по статье "умышленное убийство".

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    Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко сообщил, что погибший Тимур Махаури был гражданином Грузии и связан с криминальными чеченскими кругами, госпитализированы женщина и ребенок.

    Ряд СМИ сообщили, что пострадавшая является всемирно известной моделью, которая была лицом Dior, ее зовут Наталья, фамилия не называется.

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