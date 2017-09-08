Военный погиб при обстрелах в Донбассе - штаб АТО

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Ополченцы 25 раз за минувшие сутки обстреливали позиции военных в Донбассе, в результате боевых действий погиб военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 25 раз открывали огонь по позициям украинской армии. В нескольких случаях, когда была прямая угроза жизни наших военных, силы АТО открывали огонь. В результате боевых действий один наш военный погиб", — сообщает пресс-центр штабу АТО в Facebook.

По данным пресс-центра, обстрелы позиций сил ВСУ зафиксированы на донецком и приморском направлениях. Здесь в основном применялись гранатометы и стрелковое оружие. В сообщении говорится, что ополченцы трижды обстреляли опорные пункты вблизи Широкино, под огнем оказался Павлополь, Лебединское и Старогнатовка.

По заявлениям силовиков, на донецком направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были отстрелены Авдеевка и шахта Бутовка. На луганском направлении в конце суток сохранялась тишина, отметили в пресс-центре.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.