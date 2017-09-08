наверх
08.09.201708:23
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Военный погиб при обстрелах в Донбассе - штаб АТО

    Тема:

    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (132)

    (обновлено: )56
    Как сообщает пресс-центр штаба АТО, ополченцы 25 раз открывали огонь по позициям украинской армии. В нескольких случаях, когда была прямая угроза жизни наших военных, силы АТО открывали огонь.
    Боец ВСУ в зоне АТО
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Ополченцы 25 раз за минувшие сутки обстреливали позиции военных в Донбассе, в результате боевых действий погиб военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба АТО.

    Порошенко выступил в Верховной Раде
    facebook.com/yan.dobronosov
    "Антироссия" и изоляция Донбасса. Трезвый анализ речи Порошенко в Раде

    "Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 25 раз открывали огонь по позициям украинской армии. В нескольких случаях, когда была прямая угроза жизни наших военных, силы АТО открывали огонь. В результате боевых действий один наш военный погиб", — сообщает пресс-центр штабу АТО в Facebook.

    По данным пресс-центра, обстрелы позиций сил ВСУ зафиксированы на донецком и приморском направлениях. Здесь в основном применялись гранатометы и стрелковое оружие. В сообщении говорится, что ополченцы трижды обстреляли опорные пункты вблизи Широкино, под огнем оказался Павлополь, Лебединское и Старогнатовка.

    По заявлениям силовиков, на донецком направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были отстрелены Авдеевка и шахта Бутовка. На луганском направлении в конце суток сохранялась тишина, отметили в пресс-центре.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Ежегодное послание Порошенко к Раде
    Флаг ООН
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия