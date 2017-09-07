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    МККК не наблюдает последовательного соблюдения перемирия в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (56)

    (обновлено: )62
    Как заявил директор управления по оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста Доминик Штилхарт, наблюдается лишь снижение активности боевых действий в Донбассе.
    Флаг организации Красный крест. Архивное фото
    RIA News Андрей Теличев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Последовательного соблюдения режима прекращения огня в Донбассе не наблюдается, заявил в интервью РИА Новости директор управления по оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста Доминик Штилхарт.

    "В этом году мы видим снижение активности боевых действий в Донбассе, однако последовательного соблюдения прекращения огня не наблюдается", — заявил Штилхарт.

    Кирилл Сазонов. Архивное фото
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    Он отметил, что перестрелки, которые приводят к ранениям и гибели гражданского населения, по-прежнему возникают вдоль всей линии соприкосновения.

    "В нашей деятельности мы уделяем особое внимание населению деревень, сел и городов вдоль линии соприкосновения, которые остались в них, несмотря на боевые действия или вернулись в свои дома. В частности, в прошлом 2016 году мы отремонтировали 50 школ, чтобы дети смогли продолжить свое образование, и мы продолжим эту деятельность в отношении населенных пунктов вдоль линии соприкосновения", — сказал Штилхарт.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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