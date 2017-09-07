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    Порошенко о возвращении Донбасса: мы не будем уничтожать наших граждан

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (53)

    (обновлено: )41124
    Порошенко подчеркнул, что "враг укрепился на территории в мегаполисах с большим населением". Он напомнил, что там живут граждане Украины: "Мы не можем и не будем уничтожать наших граждан".
    Петр Порошенко в Верховной Раде
    RIA News | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко выступает за возвращение Донбасса политико-дипломатическим путем, а не силой. Об этом он сказал во время выступления в Раде в четверг.

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    "Почему именно политико-дипломатический путь для нас является приоритетом? Во-первых, враг укрепился на территории в мегаполисах с большим населением. Там живут граждане Украины. Мы не можем и не будем уничтожать наших граждан", — заявил Порошенко в четверг в ходе ежегодного обращения к парламенту.

    По его словам, возвращение конфликта в горячую фазу поставит точку на всех реформах и ухудшит уровень жизни украинцев.

    Президент также заявил, что лишь 11% украинцев предлагают отказаться от попыток возвращения Донбасса, 14% граждан предлагают заморозить конфликт, 13% выступают за военное наступление, а почти 60% выступают за возвращение Донбасса политико-дипломатическим путем.

    Ранее Порошенко признал, что Украина не сможет забрать Крым силой.

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