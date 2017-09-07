Порошенко о возвращении Донбасса: мы не будем уничтожать наших граждан

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко выступает за возвращение Донбасса политико-дипломатическим путем, а не силой. Об этом он сказал во время выступления в Раде в четверг.

"Почему именно политико-дипломатический путь для нас является приоритетом? Во-первых, враг укрепился на территории в мегаполисах с большим населением. Там живут граждане Украины. Мы не можем и не будем уничтожать наших граждан", — заявил Порошенко в четверг в ходе ежегодного обращения к парламенту.

По его словам, возвращение конфликта в горячую фазу поставит точку на всех реформах и ухудшит уровень жизни украинцев.

Президент также заявил, что лишь 11% украинцев предлагают отказаться от попыток возвращения Донбасса, 14% граждан предлагают заморозить конфликт, 13% выступают за военное наступление, а почти 60% выступают за возвращение Донбасса политико-дипломатическим путем.

Ранее Порошенко признал, что Украина не сможет забрать Крым силой.