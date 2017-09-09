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    "Живет в абсолютно виртуальном мирке". Золотарев о послании Порошенко к ВР

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    Ежегодное послание Порошенко к Раде (41)

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    Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев проанализировал ряд цифр и утверждений, которые в обращении к Верховной Раде озвучил президент Петр Порошенко.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Естественно, хвастаемся тем, что Украина – в 30-ке сильнейших армий мира, забывая добавить, что в рейтинге Global Power мы опустились с 21 места на 30. Строя самую сильную армию в Европе, реформируя ее по НАТОвским стандартам, но мы движемся вниз", – заявил политолог. 

    Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Если посмотреть другие цифры – Украина заняла 132 место из 150 стран в рейтинге счастья, Украина заняла первое место в антирейтинге по коррупции из 41 страны Европы, Ближнего Востока и Индии – самая коррумированная страна, отметил Золотарев. Также, добавил он, Украина выпала из десятки ведущих производителей стали в мире, опустившись на 14 место.

    "Он живет в абсолютно виртуальном мирке, которая выкарабкалась из пропасти, куда-то идет", — заявил Андрей Золотарев в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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    Президент Украины Петр Порошенко в четверг выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении государства. 

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