Послание Петра Порошенко к Верховной Раде. Полный текст

Дорогой украинский народ!

Уважаемый господин Председатель!

Уважаемый господин Премьер-министр и высокодостойные члены украинского правительства!

Уважаемые народные депутаты!

Мы с вами выбрались из глубокой и смертельно опасной пропасти — это очевидное наше достижение. Ясно и четко видим далекую, пока, вершину, которую должны покорить — это наша великая цель. И мы, к сожалению, все еще близко к обрыву, можем ошибиться и оступиться. Лишь один неверный шаг — и мы снова внизу. К сожалению, это наш главный риск. Из-за перевала над нами нависает хищная орда — это опасная и долговременная угроза.

Наши достижения и просчеты, возможности и вызовы, сильные и слабые места — предмет ежегодного Послания о внутреннем и внешнем положении. На его базе я подготовил так называемый long read — письменное обращение, которое вам раздадут. Оно более насыщено цифрами, фактами, деталями. Также вашему вниманию представляется аналитический доклад Национального института стратегических исследований. Он отражает точку зрения экспертов и дополняет общую картину.

На днях вступило в силу Соглашение об ассоциации. Благодаря тому, что Евросоюз еще в позапрошлом году согласился на временное его применение, мы уже можем радоваться такими предварительными итогам, как рост нашего экспорта в Евросоюз. В частности, в первом полугодии 2017 — это экспорт вырос на 23%. Доля ЕС во внешней торговле Украины достигла 40%. Хочу напомнить, что в 2012 году — эта доля составляла 30%, а в 2009 году — 25%. Это свидетельствует о начале процесса интеграции украинской экономики в рынок Евросоюза. А вместе с безвизом — о кардинальном изменении наших геополитических и цивилизационных координат.

Введение безвизовых поездок — на данный момент главный итог трехлетней нашей общей реформаторской работы, работы всех ветвей власти и общества. Я очень благодарен за это и Верховной Раде, и Правительству, и украинскому народу. Почему это так важно? Все мы должны понимать, что оно стало возможным вследствие выполнения почти ста пятидесяти пунктов Плана по визовой либерализации. Кому интересно — может ознакомиться с каждым из них.

Подчеркиваю, что Верховная Рада была непосредственной участницей реализации этого плана. Когда речь шла даже о принятии откровенно некомфортных для народных депутатов, как и для других чиновников решений, как то публичное электронное декларирование состояния и доходов, где вы, уважаемые народные депутаты, проявили способность приносить собственные интересы в жертву общенациональным. Спасибо вам, уважаемые народные депутаты, за совместную борьбу за безвиз, за высокий уровень патриотизма и ответственности.

Но, на всякий случай, хотел бы предостеречь отдельных народных избранников от намерений ревизовать те законы, которые стали основой для принятия нашими партнерами решения о предоставлении безвизового режима. То попытки отменить или сделать непубличным электронное декларирование; то попытки подчистить антидискриминационные поправки в Трудовой кодекс; то уменьшение, сужение полномочий антикоррупционных органов…. Или что-либо другое, что ставит под угрозу безвиз как одно из наших достижений. Хочу подчеркнуть, что я без колебаний буду ветировать такие инициативы.

В Послании много внимания уделяется положительным сдвигам. Не для того, чтобы похвастаться, хотя в отчете ничего плохого и нету. Хотелось бы, чтобы каждый человек, который нас смотрит или слушает, имел возможность убедиться: страна, которую еще три года назад надеялись наши враги стереть с политической карты мира, не просто защитила себя, не просто выстояла, а нашла в себе силы меняться и двигаться вперед. Народ, всему миру продемонстрировавший такую ​​удивительную силу воли, вправе гордиться собой!

Но проблемы требуют большего внимания, чем достижения. Факт остается фактом: общество недовольно жизнью и властью. В условиях внешней агрессии и экономического кризиса, горьких потерь и немалых материальных убытков чувство справедливости — сейчас обострено как никогда. Люди как будто обнаженным нервом реагируют на малейшую неправду.

В результате войны три года назад в Украине резко упал уровень жизни. Люди считают, что тем, что они все это выдержали, отнеслись к трудностям с пониманием, народ добросовестно выполняет свою часть общественного договора. Чего не скажешь о верхах, которые, согласно распространенному мнению, на алтарь общей победы положили слишком мало и не обеспечили зримых изменений.

Недоверие к государственным институтам — новым и старым, к политикам — властным и оппозиционным, перерастает в глубокие уныние, апатию и депрессию. Чтобы устранить эту опасность, мы должны действовать немедленно и быстро, дать второе дыхание и борьбе с коррупцией, и экономическим преобразованиям… И убрать как минимум почву для разговоров о якобы откате от реформ и якобы наступлении контрреволюции.

В истории бывали случаи, когда отсутствие или замедленность реформ просто консервировала отсталость стран, оставляла их на обочине мирового прогресса. Есть и худшая перспектива — без завершения реформ мы рискуем потерять государственность и нас просто не станет. Но это — пессимистический сценарий, и я не верю в него и не допущу. Наш сценарий — оптимистический, и название этому сценарию: "Успешная европейская Украина успешных украинцев".

Победа зависит, среди прочего, и от того, сможем ли мы правильно диагностировать главные вызовы и дать на них сейчас адекватные ответы.

Какие вызовы я имею в виду?

Первое. Примерно через год страна погрузится в избирательную кампанию. Весной 2019 — президентские выборы, осенью того же года — выборы парламентские. Это значит, что у нас остался только год для того, чтобы активно поработать над реформами.

Второе. Чем дальше страна движется по пути изменений, тем активнее сопротивление со стороны различных групп влияния – ресурсно-обеспеченного меньшинства в виде коррумпированной бюрократии… И ослабленной, но все еще достаточно сильной олигархии — с очень большим количеством зависимых от этой системы людей. Все чаще появляются реваншистские инициативы. Под лозунгом "оно не сработало" предлагается отменить реформы и нововведения, или стреножить или взять под контроль новосозданные институции.

Три года назад мне лично и большинству из вас думалось, что реформ хотят все. На самом деле, это не так. Противники изменений повсеместно. Многие из них расселись на разных ветвях власти и в фешенебельных бизнес-офисах… Но не только. В каждой системе: правоохранительной, образовательной, медицинской и т.д., — сверху донизу — есть большие и влиятельные группы, которых устраивает статус-кво. А раз речь идет о системах, то и сопротивление — тоже системное.

Третье. Одним из самых опасных стал вызов популизма. Популисты, будто искусные повара, сбивают сливки на волне объективного недовольства людей. Декоммунизация не уничтожила спроса на коммунистическую идеологию классовой ненависти. Более того, этот спрос объективно усилился вследствие социально-экономического кризиса и углубления расслоения между богатыми и бедными. Электоральная ниша, освобожденная коммунистами, пустовала недолго: в ней очень быстро освоились несколько партий из числа недавних участников проевропейской коалиции. Над их штабами — флаги сине-желтые, а вот социальные лозунги взяты из архивов коммунистов и Прогрессивно-социалистической партии. И в роли защитников народа они выглядят довольно убедительно — пока не заглянешь в их электронные декларации.

Четвертое. В свежем отчете Freedom House популисты названы двойной угрозой глобальной демократии — вместе с автократами. Наша же специфика, наоборот, — вызов анархии и атаманщины, попытки отдельных маргинальных групп отрицать монопольное право государства на применение силы. Особо опасные размеры эта проблема приобрела в прошлом и в начале этого года. Сейчас мы сняли ее остроту, но полностью устранить с повестки дня ее пока не удалось. Тем более, что именно в этом направлении страна-агрессор почувствовала для себя возможность раскачивать ситуацию внутри Украины, а перед внешним миром позиционировать нас как failed state – несостоявшееся государство.

Авторитарная Россия, еще с тех времен, когда она была относительно небольшой Московией, научилась ловко использовать в своих интересах механизмы демократии, имеющиеся в других странах. Информационная война, распространение фейковых новостей, сеяние паники и уныния… Стимуляция и симуляция движений протеста и манипуляция в своих интересах некоторыми право-радикальными группировками… Засылка в Украину диверсионных групп, подготовка террористических актов — вот далеко не полный инструментарий Кремля. И мы с этим должны эффективно бороться. Несколько недель назад в одном из областных центров на востоке СБУ разоблачила целое гнездо — резидентуру российской разведки из 18 человек. Их подрывную деятельность координировал куратор из Белгорода.

Но главная угроза со стороны России — все же военная. Нету пока никаких признаков, чтобы Москва готова была отступить из Донбасса или уйти из Крыма. А вот доказательств ее подготовки к наступательной войне континентального масштаба — к сожалению, все больше. Как, например, — российско-белорусские учения "Запад-2017"… Хотя уместнее их было бы назвать их "антизапад". Естественно, что именно поэтому, а не по каким-то другим причинам, мы и усилили контроль на всех участках государственной границы.

Под видом "стратегических командно-штабных учений" не исключено создание новых ударных группировок российских войск для вторжения на территорию Украины. Семь тысяч платформ с солдатами и техникой приблизились или приближаются к нашим границам… И, к сожалению, никаких гарантий, что после завершения маневров это все вернется из Беларуси домой, у нас нет.

В 2014 году, под прикрытием якобы обеспечения безопасности Олимпиады в Сочи, Россия развернула группировки для проведения спецоперации по захвату Крыма. Во второй половине июля 2008 года проходили учения "Кавказ-2008". Тогда российские войска, которые привлекались к маневрам, вместо того, чтобы с полигонов вернуться в места постоянной дислокации, напали на Грузию. Кстати 2 сентября исполнилось 9 лет, как ваши предшественники в этом зале, обнаружив абсолютную политическую близорукость и безответственность, провалили постановление о признании России страной, совершившей военную агрессию против суверенной и независимой Грузии.

Нынешние учения, которые продлятся целых два месяца, значительно масштабнее. Только представьте, даже контроль за железнодорожным движением на направлениях переброски войск от акционерного общества "Российские железные дороги" передается управлению военных сообщений департамента транспортного обеспечения российского министерства обороны. Очевидно, Кремль проверяет, насколько готовы к большой войне с Западом не только российские вооруженные силы, но и все российское государство. Как тут не процитировать слова моего большого друга, большого друга Украины американского сенатора Джона Маккейна: "Россия является большей угрозой, чем террористическая группировка "Исламское государство". У тех НЕТ военных возможностей, технологий и стремления править миром. У России есть. И она не является другом для свободного мира".

Политико-дипломатическая поддержка Украины со стороны Запада в сочетании с минскими договоренностям, на анализе которых я остановлюсь далее, — важный фактор, который позволяет нам отражать российскую агрессию. Но главная заслуга в том, что линия столкновения проходит в районе Северского Донца, а не по Днепру, который принадлежит Вооруженным Силам Украины. Настоящим гарантам нашей независимости. (Аплодисменты). Эти аплодисменты Верховной Рады Украины, украинского правительства, украинского Президента в полной мере относятся и к Национальной гвардии Украины, и другим силовым подразделениям. Хочу поблагодарить и структуры оборонного сектора.

Сегодня отмечает 25-летие героическая военная разведка Украины. О том, что сделал для Украины генерал-майор Максим Шаповал, руководитель специального резерва Главного управления разведки Министерства обороны, подробно рассказать можно будет не скоро. Могу только сказать о его участии в планировании и проведении разведывательных рейдов в глубокий тыл противника. Там он документировал доказательства присутствия российских войск. Оттуда предупреждал об опасности на конкретных направлениях для конкретных подразделений. И делал очень много полезных дел для защиты Украины. Подписал сегодня Указ о присвоении Максиму Шаповалу звания Героя Украины. (Аплодисменты). Вот это отношение украинского парламента, украинского народа к нашим героям. Кстати, сразу же после выступления в Верховной Раде поеду в Главное управление разведки для того, чтобы провозгласить о присвоении имени Максима Шаповала специальному резерву Главного управления разведки.

Прошу минутой молчания почтить память всех, кто отдал жизнь за Украину.

Спасибо. Прошу садиться.

За три года Вооруженные Силы не просто восстановили боеспособность. Они были заново созданы. Нарастили оперативные возможности и улучшили техническую оснащенность. Они выросли количественно и качественно, и это — тот случай, о котором и говорят "заново родиться"!

Прошу не забывать, что летом 2014 года большую часть Донбасса удалось вернуть под суверенитет Украины. Только прямая интервенция российских войск с использованием современной техники и вооружений остановила процесс освобождения. И сорвала быстрое завершение АТО, которое к тому выглядело вполне реальным.

Варшавский Институт восточных исследований обнародовал доклад об изменениях в наших Вооруженных Силах Украины под названием "The best army Ukraine has ever had" — "Лучшая армия, которую когда-либо имела Украина". Подобные экспертные оценки из уст иностранных военных аналитиков мы слышим постоянно. Западные инструкторы из стран — членов НАТО, которые сейчас тренируют наших военных, не только нас учат, а уже и перенимают наш опыт.

В 2014-2015 годах мы провели шесть волн мобилизации, через которые прошли около 200 000 граждан. В прошлом году я принял очень непростое, опасное, но правильное решение об уходе от мобилизации и полном переходе на контрактную армию. Основу нашей армии сейчас составляют военнослужащие, которые добровольно пошли в армию по контракту. В течение 2016 года на службу в ВСУ было принято 70 тысяч человек. В этом году, по состоянию на вчера — еще 25 000. В следующем году мы с вами будем повышать денежные выплаты для них в зависимости от степени риска и сложности задач.

Расходы на закупку вооружений по сравнению с 2013 годом увеличились в десять раз!

За три года оборонпром передал украинской армии больше 16 000 единиц вооружения и военной техники. Сначала мы ремонтировали то, что уже побывало в употреблении и было повреждено. Спускали с конвейеров физически хотя и новые, но технически устаревшие виды, принятые на вооружение еще в советское время. Пришлось быстро удовлетворять тогда первоочередные нужды. Сейчас начинаем программу оружейно-технического осовременивания армии. Мы должны выводить украинское вооружение на уровень 21-го века, потому что сейчас мы воюем оружием 20-го века. Россия в модернизации военной техники и оружия, к сожалению, значительно нас опережает.

Перед нами стоят важные задачи по разработке и налаживанию производства нового ракетного вооружения, комплексов крылатых ракет, современных образцов артиллерийских систем, высокоточных боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов ударного типа, средств космической разведки. Всего этого у нас не было. Хотя возможности для этого были. И подтверждает это то, что мы за два-три года наладили их производство. Так же, как и освоили серийное производство танков "Оплот", бронетранспортеров БТР-4 и БТР-3, тактической боевой колесной машины "Дозор-Б", беспилотника "Spectator".

Надеюсь, успешно завершим переговоры с нашими западными партнерами о поставках нам оборонительного оружия.

Дорогие украинцы!

Достижение промежуточных целей, как то получение безвиза и вступление в силу Соглашения об ассоциации, породили в обществе вопрос о том, каким образом мы собираемся двигаться дальше к конечной цели — вступлению в Европейский Союз.

Первое, что мы сейчас с вами должны сделать, — в полном объеме выполнить Соглашение об ассоциации. Но, подчеркиваю, этим нельзя ограничиваться, и новые шаги следует планировать уже сейчас. В июле на саммите Украина — ЕС украинская сторона внесла на рассмотрение руководства Евросоюза новые инициативы по нашему видению стратегического долгосрочного сотрудничества. Это — ассоциация с Шенгенской зоной, присоединение к Таможенному союзу ЕС, Энергетическому союзу ЕС, вступление в действие Общего авиационного пространства и Единого цифрового рынка. Реализация этих инициатив фактически превратит восточные границы Украины в восточные границы Евросоюза еще до того, как мы де-юре присоединимся к Союзу.

В результате такой стратегии мы максимально приблизимся к критериям членства в Евросоюзе. Украина будет секторально интегрирована с ЕС, почти как любая страна Евросоюза. И тогда вопрос о членстве станет лишь формальным вопросом времени.

Не менее важным, чем членство в Евросоюзе, для нас является и участие в НАТО. Российская агрессия продемонстрировала банкротство мифа о внеблоковости. Где его апологеты, которые уверяли нас, что внеблоковый статус — гарантия безопасности Украины? Нас убеждали, что мы в безопасности, лишь бы не раздражать Россию. И какой за это заплачено ценой? Россия же напала на внеблоковую Украины, оккупировала наши территории и, главное, — убила более десять тысяч граждан Украины. А те, кто уверял нас, что фиговые листья — лучшая защита, нашли убежище в Москве и Подмосковье и в других городах. Судить их возможность есть, к сожалению, пока заочно. Но я уверен, что правда будет доказана.

Вместе с Североатлантическим партнерами совместно развиваем украинскую армию в соответствии со стандартами НАТО, которых она в основном должна достичь уже к концу 2020 года. Уверен, именно армия станет первой государственной институцией, которая будет отвечать критериям членства в Альянсе. Без формального одобрения Плана действий по членству мы, тем не менее, выполняем его в одностороннем порядке.

Опросы общественного мнения показывают, что большинство украинцев поддерживают и вступление в Евросоюз, и присоединение к НАТО. Я не исключаю, что инициирую в положенное время соответствующий референдум, чтобы продемонстрировать волю украинского народа. Всем: и нашим друзьям, и агрессивной соседке, и всем украинским политикам… Чтобы при любых политических раскладах никому из них не захотелось ревизовать этот курс и ввести в заблуждение.

До того, как Россия начала боевые действия против Украины, главным ее оружием было оружие энергетическое. К 2014 году Москва удерживала нас на своей орбите газовой зависимостью. Казалось, той непреодолимой силы притяжения не одолеть никогда. В ноябре же, друзья, хочу поздравить, исполняется два года, как мы не покупаем газ в России! Это свидетельствует только об одном — эпоха газового шантажа безвозвратно осталась в прошлом! И не просто не покупаем, а это дало нам возможность подать иск и выиграть в Стокгольмскиом арбитраже!

Мы ожидаем решения этого арбитража по иску "Нафтогаза" к "Газпрому" и по вопросам транзита. В связи с тем, что контракт заканчивается в 2019 году, наша задача с помощью Евросоюза добиться революционного изменения в организации транзита. Какого? А именно — чтобы российский газ европейцы покупали не на западной, а на восточной границе Украины. А Украина качественные транзитные услуги предоставляла не России, а Евросоюзу.

И в атомной энергетике мы тоже постепенно сокращаем долю России. Зато до 40% возрастает доля компании "Вестингхауз", и эта компания уже обеспечивает топливом шесть реакторов из пятнадцати.

Во время моего визита в Соединенные Штаты говорилось, в том числе, и о сотрудничестве в атомной энергетике, и в угольной отрасли, и всей энергетической сфере. Вы это видите. И первая партия американского антрацита, который заменит российский, ожидается уже на днях, а в целом пока в США законтрактовано более 700 000 тонн.

И ни один из панических прогнозов, звучавших после прошлогодних президентских выборов в США, не осуществился. Что якобы Штаты сразу же отменят санкции. Помните, как нас пугали? Санкции не только не сняты, не только не ослаблены, а усилены, углублены. И мы приветствуем эту позицию наших партнеров из США. Во-вторых, теоретические разговоры о гипотетической возможности предоставления Украине оборонительного оружия США наконец перешли в практическую плоскость переговоров. В-третьих, Киев и Вашингтон интенсифицировали диалог на высшем уровне и повысили уровень украинского-американского партнерства. И это невзирая на то, что после прошлогодних выборов десятки, к сожалению, украинских депутатов отправились на берега Потомака, и часть визитеров пыталась добиться совершенно обратного результата, а именно — охлаждения отношений Украины и США.

Создание международной коалиции в поддержку Украины в борьбе против российской агрессии, удержание этой коалиции в активном состоянии — это повседневная работа всей украинской дипломатии. Конечно, режим санкций, который продолжается уже четвертый год, для России не является смертельным, но это, подчеркиваю — очень эффективный инструмент сдерживания, для побуждения ее сесть за стол переговоров. Именно поэтому мы продолжим бороться с любыми попытками их снять или хотя бы ослабить. Напротив, добиваться их продолжение, углубления и усиления.

Уважаемые народные депутаты!

Больнее и сложный вопрос — это борьба с коррупцией. Если говорить языком Интернета и социальных сетей, здесь трудно поставить хэштег "победа", но и ставить вопрос хэштегом "измена" — тоже неправильно.

Мы должны продемонстрировать решительные дальнейшие действия. Сейчас на конкурсной основе под пристальным контролем общественности и с ее участием мы создали Национальное антикоррупционное бюро, Специализированную антикоррупционную прокуратуру, Национальное агентство по предупреждению коррупции. Кардинальные изменения происходят в Генеральной прокуратуре, Службе безопасности, Национальной полиции. Там тоже практикуются конкурсы и аттестационные процедуры, привлекаются кадры извне системы, создаются новые управления внутреннего контроля вроде Генеральной инспекции в ГПУ.

И определяя критерии оценки работы правоохранительных органов, принципиально отказался от разделения "новые-старые". У каждого есть свои плюсы, у каждого есть свои минусы, есть болезни роста, но все они делают важное общее дело. В целом же довольно плотная сеть выстроена так, что сегодня ни один из чиновников не имеет гарантий безнаказанности, никто никому никогда не может гарантировать политическую крышу прикрытия… Да, чувствую вопрос в воздухе, — это в полной мере, я это подчеркиваю, касается и так называемых "друзей" Президента. Ни у кого из своей команды, в случае обоснованных претензий со стороны правоохранителей, адвокатом работать не собираюсь! И таким вообще не место в моей команде.

До конца текущей каденции еще более двух лет. А Верховная Рада этого созыва уже установила абсолютный рекорд по результативным голосованиям о лишении депутатской неприкосновенности. Впервые представления поступают не только на оппозиционеров или так называемых "ничьих" внефракционных, но и на депутатов, которые являются членами правящих партий и правящей коалиции.

Призываю, — как вы, наверное, и ожидали — внести и согласовать, наконец, изменения в Конституцию, которые отменяют депутатскую неприкосновенность. Чтобы облегчить вам принятие решения, чтобы у вас не было ощущения, что оно каким-то образом направлено против вас, у меня есть очень простое предложение — давайте примем это решение с введением его в действие с 1 января 2020 года, для депутатов уже новой Верховной Рады. Возможно, это будет эффективно.

Итак, список фигурантов уголовных дел сверкает громкими фамилиями и должностями, масштабность которых в недавние буквально времена, была вроде индульгенции от любого преследования. И чего в этой антикоррупционной истории не хватает, к сожалению, так это хэппиэнда. Счастливый же конец в данном случае — лишь тот, который завершается обвинительным приговором и заключением коррупционеров. Только при таких условиях общество поверит в серьезность наших намерений обуздать коррупцию.

В течение шестнадцатого — семнадцатого годов ГПУ, НАБУ, СБУ и МВД передали в суды более пяти тысяч антикоррупционных уголовных производств. И все они жалуются на то, что суды откладывают в тот долгий ящик, а то и вообще кладут под сукно дела против высокопоставленных коррупционеров.

У правильной в принципе борьбы за очищение судейских рядов оказался серьезный побочный эффект — несколько тысяч судей по разным причинам просто уволились. И кадровый дефицит в судах стал новой угрозой праву граждан на справедливое судопроизводство. Например, весь вал дел против чиновников, который идет в Печерский суд, должны рассматривать только несколько судей. У нас есть около десятка судов, где судей вообще нет. Нагрузка на судью может составлять более тысячи дел в год. Но по мере восстановления доверия, очевидно, что количество обращений в суды будет возрастать, и нам надо быть готовыми к увеличению количества судей и работников аппарата.

Летом завершился беспрецедентный конкурс по формированию нового Верховного Суда. Состав высшей судейской инстанции формировался при активном участии общества. И как показывает рейтинг победителей конкурса, в восьмидесяти процентах случаев Высшая квалификационная комиссия судей согласилась с Общественным советом добродетели. Кандидаты, к которым Рада имела претензии, не попали в финальный список. 90% победителей конкурса ранее не работали в Верховном Суде. Около 30% — адвокаты и ученые. Это и есть та свежая кровь, в которой нуждается система ради своего обновления.

Неотложным является вопрос создания специального антикоррупционного судебного органа. Этот орган должен быть сформирован на конкурсной основе из судей с безупречной репутацией. Он должен быть зависимым только от закона, но свободным от любых посторонних влияний — моего, вашего, уважаемые народные депутаты, политических партий, правоохранительных органов, прогрессивной общественности. Он должен соответствовать стандартам Совета Европы, стандартам Венецианской Комиссии. И главное — быть эффективным, а не созданным для галочки. Формировать его нужно быстро, подробно отработав модель и учитывая ошибки других стран, где специально организованные антикоррупционные суды оказались с очень низким КПД.

Уже несколько раз переносился запуск Государственного бюро расследований. Мы снова оказались перед необходимостью вносить изменения в закон и подвигать дедлайн — 20 ноября. До названной даты следует как минимум выбрать руководителя ГБР, который сможет за дополнительный переходный период сформировать и запустить Бюро.

Вопрос назревший и перезревший — вопрос Службы финансовых расследований. Этот принципиально новый орган не должен иметь права преследовать отдельных предпринимателей, представителей малого и среднего, или даже крупного бизнеса… Если только они не являются организаторами или участниками схем системного хищения бюджетных средств или неуплаты налогов. Главным в деятельности Службы должна стать аналитическая работа, направленная на выявление преступных схем, их экспертное изучение. Конечно, новая Служба должна иметь весь спектр полномочий для противодействия экономической преступности. Как правоохранительный орган демократического общества, СФР будет полностью независимой в своей деятельности, но находиться под полным парламентским контролем.

Правоохранители должны вообще забыть о контроле над малым бизнесом. Кроме тех случаев, когда есть аргументированная подозрение — а не конкуренты нашептали, что определенный предприниматель задействован в конкретной мошеннической схеме.

И, кстати… Хотя бы при подготовке бюджета 2018 предлагал бы воздержаться от очередных предложений отменить или выхолостить единый налог. У меня просьба — надо дать хоть немного людям, которые называются средним классом, поработать в режиме многолетнего планирования. А то уже стало традицией, что судьба малого бизнеса в новом году становится известной лишь через несколько даже не месяцев или недель, а часов до праздничного поздравления Президента.

И хочу отметить, что средний класс — это тот класс, на плечи которого легло больше всего нагрузки за эти три года. Он платит полные энергетические тарифы, не имея права на субсидии, он за эти три года лишен права, и правильно лишен, оптимизации налогов, он почувствовал сокращение платежеспособного спроса и выдержал это. И сегодня нуждается в нашей с вами поддержке. Именно этот средний класс — от айтишника за компьютером до фермера в поле, — требует времени для реабилитации. Средний класс без субсидий, еще раз подчеркиваю, пережил девальвацию, пережил инфляцию, рост тарифов, проблемы с кредитами и многие другие проблемы. Подчеркиваю — свою цену он заплатил сам, всю тяжесть вынес сам — без всякой поддержки или помощи со стороны государства. Восстановление и расширение среднего класса — это интерес не только людей, принадлежащих к этой социальной группе. Чем мощнее он, тем богаче является общество, тем больше успешных и инициативных людей. Тем более устойчива демократия, тем сильнее страна. И я просил бы всех нас — и Верховную Раду, и правительство эту политико-социальную задачу точно учесть при планировании и налоговых новаций, и бюджетных новаций, и в законотворческой активности — учитывать как приоритетное.

Сейчас хочу вернуться к теме антикоррупционной стратегии, и хотел бы еще раз подчеркнуть: она не сводится только к карательным технологиям. На 90% успешная борьба с коррупцией состоит из устранения источников коррупции, таких как: чрезмерная зарегулированность, непрозрачное распоряжение средствами, возможность со стороны чиновников или политиков вмешиваться в работу госпредприятий, нечетко сформулированное законодательство, которое дает основания для злоупотребления его трактовкой, и тому подобное.

Современные технологии, преимущества электронного управления и разнообразие программного обеспечения создают для этого, к сожалению, уникальные возможности. Система ProZorro на порядок повысила состязательность в сфере государственных закупок. Она обеспечила многомиллиардную экономию для бюджета и оптимизировала цену закупок. И неудивительно, что время от времени возникают инициативы ограничить систему, вывести из-под ее действия какие-то тендеры и тому подобное. Но система была, есть и будет под моей защитой. Я ее запускал и я ее буду защищать. Надеюсь, что вскоре в электронном режиме будут контролироваться все этапы закупок — от бюджетирования до заключения соглашений.

В этом году запущена система — еще одно огромное достижение, которое было проголосовано в этом зале и введено правительством — это система электронного администрирования НДС и единого публичного реестра заявлений на его возмещение, что, безусловно, разрушает одну из самых коррупционных схем, которые все годы существовали в Украине. И бизнес сейчас почувствовал эффективность этих изменений.

На таможне до тридцати процентов таможенных деклараций уже оформляются через "единое окно". Но этого недостаточно. Нужно в кратчайшие сроки наладить систему обмена таможенной информацией со странами Европейского Союза. Требую введения быстрее совместного контроля на пунктах пропуска с таможенными и пограничными органами стран ЕС. Убежден, что простая сверка данных растаможки в Украине с нашими соседями — странами Европейского Союза станет действенным антикоррупционным мероприятием.

Отменены сотни нормативных актов, которые усложняли работу бизнеса, создавали возможности для злоупотреблений со стороны чиновников. Регулярно создаются новые электронные сервисы для предоставления государственных услуг. Открыт доступ к большинству существующих в стране электронных реестров, в том числе данные о бенефициарах всех компаний.

Я поддерживаю идею и прошу Правительство самым серьезным образом ее обработать, — заказать почтенной международной структуре независимый аудит украинской антикоррупционной политики за последние три года. Оценить ее влияние на уменьшение коррупционных потоков и перекрытия различных схем, которые процветали десятилетиями, но были разрушены за последние годы.

Борьба с коррупцией — это не только вопрос справедливости и торжества закона. От ее успешности или наоборот — зависят инвестиционный климат, экономическая ситуация, прогресс в решении социальных вопросов. Вопросы экономики в основном — компетенция правительства. Так остановлюсь лишь на нескольких проблемных вопросах стратегического порядка.

Наученные горьким опытом, никогда больше не допустим такой зависимости от российского рынка, в которой мы находились в течение первых двух десятков лет независимости. Негативный эффект от российской экономической агрессии был усилен сногсшибательным падением мировых цен на ключевые статьи нашего экспорта, разбалансированностью финансовой и банковской систем состоянию на 2014 год. А также — общей нереформированностью нашей экономики с кучей застарелых проблем. Проблем, которые президенты, правительства и парламенты то и дело передавали преемникам, вместо того, чтобы решать.

Правительства — два Кабмина Арсения Яценюка и третий — Владимира Гройсмана — не имели другого выбора, чем идти на очень жесткие, принципиальные и непопулярные шаги. И хотя эти шаги были, к сожалению, были чрезвычайно тяжелыми для людей, но без них была бы ситуация в стране намного хуже. Я полностью поддерживаю эти шаги.

И каждая копейка, которую Украина получила от МВФ — хочу развеять еще один миф — бережно хранится в золотовалютных резервах государства. Сегодня эти резервы превышают 18000000000 долларов. И это при том, что 0,5 миллиарда в этом месяце мы выплатили в качестве процентов по заимствованиям. Напомним, что на февраль 2015 резервы сократились до 5000000000 долларов. И за эти чуть более двух лет мы пополнили государственную казну более чем 13000000000 гривен. И курс гривны после головокружительного падения в 2014 — 2015 годах держится относительно неизменным уже на протяжении почти двух лет. Практически завершен мучительный и масштабный процесс очистки системы от больных и опасных для всей банковской системы Украины банков. НБУ постепенно снимает временные административные ограничения. Новая концепция валютного регулирования, предложенная Нацбанком, исходит из либерального принципа "разрешено все, что прямо не запрещено". Она ориентируется на рыночные инструменты и полностью соответствует статье 145 Соглашении об ассоциации и директиве ЕС о свободном движении капитала. Это и есть пример нашей секторальной интеграции.

Жесткие антикризисные шаги, макрофинансовая стабилизация, снижение налоговой нагрузки на бизнес, дерегулирование, открытие новых внешних рынков и другие мероприятия — все это открыло путь к экономическому оживлению. ВВП растет уже шесть кварталов подряд после четырнадцати кварталов падения. И это, я подчеркиваю, при том, что основная часть промышленного потенциала Украины, который был расположен на Донбассе, оккупирована, исключена из экономического оборота. Мы и в этом году прогнозируем рост на уровне 1,8%. Мы ожидаем ускорения роста экономики до 4% в 2020 году.

На прошлой неделе агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Украины. Оно не первое и не единственное, которое приходит к такому выводу, потому что два других наиболее авторитетных агентства в мире сделали это несколько раньше. Прогноз от отрицательного, который был твердым в марте 2015 года, постепенно шаг за шагом сменился уверенно положительным по состоянию на август 2017 года. Регулярные опросы руководителей предприятий, которые ежеквартально проводит Национальный банк, фиксируют рост оптимистических ожиданий как по развитию макроэкономической ситуации, так и финансового состояния самих предприятий. Директора уверенно говорят о прогнозируемом росте объемов производства товаров и услуг. Согласно исследованию, проведенному Европейской бизнес-ассоциацией, индекс инвестиционной привлекательности Украины покинул, наконец, негативную плоскость и стал самым высоким за последние шесть лет.

Уже в начале этого года было принято решение об увеличении минимальной заработной платы до 3200 гривен. Помните, сколько было критики? Сейчас мы можем уверенно утверждать: это себя полностью оправдало ростом показателей легальной зарплаты и увеличением поступлений в Пенсионный фонд на дополнительные 11000000000.

Правительство сделало первые шаги по поднятию зарплат учителям и врачам. Я надеюсь, что на следующей неделе Верховная Рада Украины примет наш совместный проект пенсионной реформы, который был утвержден Правительством, утвержден и доработан Национальным советом реформ при Президенте Украины. Очень большой вклад внесли вы. Я очень надеюсь, что это даст возможность осенью для значительной части пенсионеров увеличить пенсии. Это, как я уже неоднократно говорил, главная и принципиальная позиция, которая даст возможность и оздоровить ситуацию с выплатами пенсий, и поддержать повышение пенсий. Я еще раз подчеркиваю, я являюсь участником этого процесса и полностью это поддерживаю.

Эти повышения не такие большие, не такие, чтобы власть могла постоянно ими хвастаться, а люди — постоянно благодарить. Но я хочу подчеркнуть, что в данном случае речь идет не о количественных показателях, а о качественном изменении тенденции. Мы не просто за счет средств Государственного бюджета выплачиваем перед выборами дополнительные несколько гривен, а мы кардинально меняем ситуацию в Пенсионном фонде, увеличиваем поступления и делаем эти тенденции постоянными.

Правительство также должно найти возможности сегодняшнее вялое оживление ВВП трансформировать в его ускоренный и уверенный подъем — в то, что называется устойчивым развитием. Кстати, хотел бы поблагодарить этот зал за такую ​​мощную поддержку образовательной реформы. Это огромный шаг, который является инвестицией Украины в будущее. Большое вам спасибо за это. Я уверен, что и медицинская, и образовательная, и пенсионная реформы будут способствовать привлечению инвестиций и экономическому росту темпами, которые позволят нам сокращать отставание от более развитых стран. Но как предпосылку следует удержать макроэкономическую стабильность. Выполнять программу МВФ, без которой Украина окажется крайне уязвимой — особенно с учетом того, что на 2019 приходится пик выплат по внешним обязательствам.

И закон, который, я надеюсь, вы проголосуете сразу же после моего выступления, и судебная реформа, которая также, я надеюсь, будет вами поддержана, продемонстрируют очень качественное изменение ситуации с реформами в Украине, качественное изменение инвестиционного климата. Потому что количество безработных, по методологии Международной организации труда, составляет менее 10% экономически активного трудоспособного населения. Уменьшение безработицы, создание новых рабочих мест, и еще раз подчеркиваю, рост доходов людей — это то, что люди ожидают от правительства и от власти в целом, не слишком вдаваясь в нюансы конституционного распределения полномочий.

Легализация занятости и трудовых доходов является одной из главных задач — не только власти, но всего общества. Государство сделало большой шаг навстречу работодателям в виде снижения ЕСВ до 22%. Следовательно — имеет юридическое и моральное право рассчитывать на вывод зарплат из тени. Удивляют, впрочем, предложения законодателей существенно ослабить, а то и фактически отменить ответственность за неоформление сотрудников на работу.

Дорогие украинцы, уважаемые народные депутаты!

Не так давно Европейский банк реконструкции и развития составил рейтинг успешности реформ в странах Центральной Европы и Азии. К сожалению, радоваться нечему: из тридцати стран, которые исследовались, мы заняли двадцатое место, рядом с Грузией и Боснией. Результат, очевидно, выглядел бы лучшим, если бы большая часть того, что мы сделали за последние три года, была реализована в предыдущие 23. Первая десятка — это те, кто стартовал и львиную долю реформ сделал еще в девяностые. Возглавляют рейтинг Эстония, Польша и Словакия. Вот почему я прислушиваюсь к мнению Лешека Бальцеровича, своего советника, а премьер-министра консультирует Иван Миклош, бывший правительственный чиновник Словакии. Это настоящие реформаторы, не социальной демагогией и шапито в Украине занимались, а реально помогли нам своим опытом.

Так вот, если взять этот опыт. В Эстонии в частные руки отдали все: порт, телекоммуникации, авиацию и даже железную дорогу. В Польше из 8500 государственных предприятий в руках государства осталось 41. Кстати, и землю у них не скупили иностранцы. Несмотря на то, что жители этих стран могут легко покупать или продавать сельскохозяйственные угодья.

Украинцы сейчас этого права лишены. Миллионы людей формально владеют землей, но за них решили, что они не способны ею распоряжаться и ввели абсолютно неконституционный мораторий. Почему мы тогда позволяем людям продавать квартиры? Тоже кто-то их может все скупить.

Как государственный деятель при принятии решений я должен делать поправку общественное мнение. И пока, к сожалению, его сформировали популисты. Я не собираюсь выдавливать из Верховной Рады земельную реформу, не буду этого делать. Но прошу принять, — хотя бы устно, в уме и в сердце, — политическое решение в ее пользу. Принять такие законы, которые хотя бы снимут фобии, имеющиеся на эту тему в обществе и у народных депутатов; которые учтут все предостережения, выставят все предохранители, установят минимальную цену, защитят крестьянина, сформируют прозрачную позицию в реестре для регистрации, но дадут свободу украинскому крестьянину. И прошу назвать, точнее вы сами определитесь и назовете, четкую дату старта, пусть даже это будет и не сегодня.

Земельный рынок и приватизация, дорогие мои, это не то, что просит или давит Президент — этого не будет. Земельный рынок и приватизация — это два самых быстрых и надежных способа быстро привлечь в Украину достойный объем инвестиций. Друзья мои, это не только инвесторы говорят. Уверен в том, что это общая позиция мира. Такая приватизация всегда была многосторонним конфликтом интересов. Кто-то покупал фабрики и заводы, вкладывал в их модернизацию и развитие. Другие стремились приватизировать прибыль, не тратя деньги на приобретение активов, препятствовали приватизации крупнейших предприятий и сейчас, кстати, препятствуют. У нас есть возможность продавать активы открыто, конкурентно, по новым прозрачными и понятными правилами, на основе нового закона, наполнение которого — в ваших, уважаемые народные депутаты, руках.

И было бы концептуально неправильным прибегать в Послании к отраслевым обзорам. Однако, как я уже упомянул Эстонию, то именно эта страна дала еще один достойный для подражания пример — в электронном управлении и IT-секторе. У нас тоже есть возможность схватить за хвост свою жар-птицу! ИТ-сфера — одна из ключевых для экономики Украины. 13 украинских ИТ-компаний вошли в ТОП-100 лучших аутсорсинговых компаний мира. Только представьте! Экспорт ИТ-услуг в 2016 году составил 3% нашего украинского ВВП. В Украине насчитывается более 100 000 ИТ-специалистов. С нами готовы активно сотрудничать ключевые мировые производители, крупные венчурные фонды, потому что наше государство — это место, где рождаются новые идеи.

Хотел бы обратить внимание парламента на ускорение принятия законов об электронных коммуникациях, что касается перспектив производства связи четвертого и пятого поколений; о предоставлении электронных услуг, об усовершенствовании защиты интеллектуального права, об облачных технологиях. Следует превратить инновационный потенциал страны в преимущества государства в конкурентной борьбе на мировом рынке.

В этом контексте особенно важна, еще раз подчеркиваю, образовательная реформа. Я не просто поздравляю, не просто благодарю за голосование, которое состоялось 5 сентября. Это шаг к "Новой украинской школе", которая и является основой нашего инновационного развития, системной подготовки украинцев к успеху в конкурентном мире.

Нельзя отделять информационные технологии от других сфер жизни, ведь лучшие для общества проекты — те, что возникают на стыке отраслей: ИТ и сельского хозяйства, ИТ и медицины. На прошлой неделе дал задание учесть это при подготовке закона о развитии сельской медицины, внедрение телемедицины, чтобы мы на сегодняшний день обеспечили доступ к медицине всех 14 000 000, которые сейчас проживают в украинском селе. Это тоже будет одним из важных элементов медицинской реформы. В бюджете этого года, я хотел поблагодарить вас, уже предусмотрено 4 миллиарда гривен на реанимацию системы здравоохранения на селе.

Часто бываю в регионах, и в этом году графики таких поездок наполнены были приятными событиями. Мне посчастливилось участвовать в открытии отремонтированных мостов и дорог, что стало возможным благодаря приоритетам, определенным Верховной Радой, правительством и президентом — по дорожному строительству, детенизации, обеспечившей повышение поступлений от таможни, которые оставались в регионах и были направлены на дорожное строительство, строительство модернизированных больниц и современных школ, театров и спортивных заведений. А главное — фабрик и заводов, которых за три года открыли более восьмидесяти. В 2014 году, хочу напомнить, в Украине, во всей Украине, было отремонтировано 102 километра дорог, в этом году план на дорожный ремонт составляет 3300 километров. Сравните эти две цифры.

Но одновременно я хочу просить все наши правоохранительные органы скоординировать усилия по тщательному контролю над каждой гривной, которая расходуется на дорожное строительство. Беспрецедентное увеличение ассигнований может угрожать так же многократным ростом масштабов хищения.

Изменения на местах вряд ли бы стали возможными без одной из ключевых наших реформ, важной части моей еще предвыборной кампании — децентрализации. Местные бюджеты растут в два с половиной раза: с 69 000 000 000 гривен в 2014 году до 170 000 000 000, запланированных на текущий год, которые уже перевыполняются. Друзья мои, я хотел бы привлечь ваше внимание к одной очень важной цифре: доля местных бюджетов в сводном бюджете страны стремительно приближается к 50%, и, скорее всего, преодолеет этот рубеж. Представьте себе: местным бюджетам остается сейчас больше денег, чем бюджет государства. Это не просто деньги, но это и ответственность, и принципиальная политическая позиция. За местными бюджетами, кроме трансфертов, законодательно закреплены стабильные источники доходов, чего никогда не было, доли в налогах и местных налогах и сборах. Реформа дала новые возможности для развития городов и сел. И если раньше местные бюджеты были кассами по выплате заработной платы, то сегодня местные бюджеты имеют возможность строить дороги, школы, детские сады, центры предоставления административных услуг, освещения, кардинально менять ситуацию там, где руководитель на месте, особенно там, где созданы Объединенные территориальные общины, которые имеют возможность реально проводить свою политику. Не все, правда, сориентировались, как справиться с деньгами, и по состоянию на 1 сентября 13500000000 гривен лежат на депозитах в коммерческих банках, вместо того, чтобы работать на людей, обеспечивать развитие территориальных общин.

Речь идет, в частности, о передаче общинам право распоряжаться земельными ресурсами, которые находятся в пределах и за пределами населенных пунктов. Очень важно еще и обеспечить передачу полномочий в сфере архитектурно-строительного контроля, в предоставлении административных услуг. Нечего туда лезть центральной власти.

Итак, децентрализация работает, и она является действенной прививкой от федерализации, прочной залогом унитарности нашей соборной Украины. В то же время удивляют и возмущают действия отдельных политических сил. Так, например, в прошлом году ими было инспирировано решение ряда областных советов по установлению так называемых договорных отношений в распределении полномочий между государством и соответствующими регионами. Вы что? Как Президент, Правительство и Верховная Рада должны расценить такую ​​инициативу? Непродуманность, недальновидность, ошибка? На чью мельницу вы пытаетесь лить воду? Обращаюсь к депутатскому корпусу местных советов с просьбой очень внимательно смотреть на то, за что голосуете, в авантюры иногда вас втягивают ваши центральные партийные органы, ослепленные борьбой за власть. Так и до федерализма они вас доведут.

В течение этих лет мы приняли и уже реализовали ряд важнейших решений в сфере гуманитарной политики и политики национальной памяти. И я тоже вас хотел бы за это поблагодарить. Мы создаем собственную идентичность, защищая свое культурно-гуманитарное пространство.

За три года мы провели декоммунизацию, наконец, на 26-м году независимости. Было переименовано 32 города, 25 районов, в общем — почти тысяча населенных пунктов. Друзья, только памятников Ленину было убрано более тысячи триста, представьте себе.

Еще одна важная позиция: государство официально признало и почтило украинское национально-освободительное движение, включая Украинскую повстанческую армию, наконец, на 26-м году. И хотел подчеркнуть, что и День защитника Отечества мы больше не празднуем 23 февраля, наш праздник — 14 октября — день Украинских вооруженных сил.

Вследствие введенных в текущем году санкций против компаний, которые администрируют российские поисковые системы и социальные сети, за что также была огромная критика в свое время, сейчас есть результат — российские сайты выпали из десятки самых посещаемых веб-ресурсов в Украине. Российские сети, к сожалению, были и остаются инструментами спецопераций российских спецслужб в необъявленной войне против Украины. Поэтому будем и дальше внимательно следить и сокращать их присутствие.

Упорядочили ввоз книг из Российской Федерации, поскольку вместе с безусловно достойными образцами художественной и научной литературы, к сожалению, в Украину вливался мощный поток украинофобской писанины и пропагандистского хлама. Такое решение стало неплохим стимулом для отечественного книгоиздания, которое имеет сейчас все шансы удовлетворить спрос украинцев на качественную литературу. И я просил бы Правительство в следующем году поддержать национальное книгоиздание, увеличив расходы на закупку литературы для библиотек. И кроме того — найти действенный механизм, чтобы контрабанда книг не сводила на нет усилия, эффект от стратегически правильных решений.

Рано говорить о ренессансе украинского кино. Но то, что процесс его возрождения начат, по-моему, очевидно. В прошлом году на экраны вышло 30 украинских фильмов, я подчеркиваю, это также рекорд за все годы независимости, к тому же это происходит во время войны. В этом году ожидается 39 кинопремьер, из которых 19 фильмов создано при государственной поддержке. В первую очередь, я это также хотел бы подчеркнуть, мы должны поддерживать фильмы патриотического направления, а не фильмы ужасов. Я уверен, что будет организована работа именно так.

Последовательно наполняем конкретным содержанием государственный статус украинского языка. Есть первые результаты квотирования украинского языка на радио, тоже спасибо вам за поддержку, мы уже слышим эти результаты. Как это сработает на телевидении — также вскоре увидим. На очереди — проект, который гарантирует украинскому языку полноправное присутствие в сфере услуг. Он должен установить баланс между государственным языком и принципом "клиент всегда прав".

Заботясь об украинском языке, который империя веками пыталась уничтожить, мы как европейское государство оставляем широкий простор для культурного и информационного продукта на крымскотатарском, русском и других языках. А в сферу частного речевого общения государство вообще не вмешивается и вмешиваться никогда не будет!

Верховная Рада приняла историческое обращение к Вселенскому Патриарху с просьбой предоставить автокефалию Православной Церкви в Украине. Спасибо вам за это решение. Хочу вас также проинформировать, что я, в свою очередь, тоже написал соответствующее письмо Варфоломею Первому. И этот фрагмент Послания адресован не только украинскому парламенту и не только украинскому народу. Пусть нас услышит и руководство Вселенского Патриархата. Хочу еще раз обратить внимание Его Святейшества на серьезность наших намерений. На наличие у украинского руководства твердой политической воли решить эту проблему, которая, к сожалению, стоит на повестке дня еще с 1991 года. Украина имеет право на поместную церковь. И мы должны это право защитить.

Ожидаемое нами признание украинской автокефалии Вселенским Патриархом, подчеркиваю, никоим образом не означает ни появления государственной церкви, ни запрета на деятельность в Украине других православных конфессий. Но никто не имеет права лишить украинцев права на церковь. Каждый гражданин Украины сам и только сам выбирал, выбирает и будет выбирать веру и церковь.

Украинское государство отделено от церкви, но оно не может пассивно наблюдать, как другие государства и другие государственные органы используют зависимые от них церковные институты для достижения своих геополитических целей.

Отдельно хотел бы отметить, что я не подпишу законопроект, в котором предлагается согласовывать кандидатуры епископов и священников с государственными органами. Это не дело государства. Что касается других ваших законодательных инициатив, я готов их обсуждать и рассматривать с пониманием, что это все же слишком чувствительная дело.

Несмотря на российскую агрессию, мы не пошли на ограничение демократических прав и свобод. Не ввели военное положение тогда, когда для этого были все основания. Обеспечили значительно более качественное функционирование парламентско-президентской модели и сотрудничество парламента, правительства и Президента, чем это было в 2006-2010 годах. Ни разу не воспользовался правом прекращения актов Кабинета Министров с одновременным обжалованием в Конституционном Суде, и к праву вето прибегал не слишком часто. А тогда разные ветви власти занимались лишь взаимной борьбой и не смогли провести ни одной принципиальной реформы.

Конечно, действующая модель не идеальна, поэтому время от времени ко мне приходят с предложениями что-то изменить… Вернуть Президенту объем полномочий как в Конституции 1996 года, или, наоборот, превратить Президента в церемониймейстера. Кто-то предлагает тюнинг: четко выписать те статьи, которые трактуются неоднозначно. В демократическом обществе нет тем, закрытых для дискуссии.

Вступая в должность, в инаугурационной речи я отметил свою преданность идее парламентско-президентской республики. Впоследствии — сам уступил определенные полномочия Главы государства при голосовании за поправки по вопросам правосудия и децентрализации. Но я никогда не соглашусь с предложениями забрать у людей право избирать Президента и передать это право парламенту. Объем полномочий главы государства также должен быть достаточным для эффективного выполнения функций Верховного Главнокомандующего.

Очевидно, что внесение кардинальных изменений в Конституцию уже почти в избирательном цикле вряд ли будет положительно воспринято обществом. Приближение плановых голосований за президента и Верховную Раду делает еще более нерациональной идею досрочных выборов. Моя позиция неизменна: все должно произойти в определенные Конституцией сроки. Это необходимо для того, чтобы обеспечить свободную, прозрачную, конкурентную и честную кампанию, а я настроен именно так. К ней надо готовиться уже сегодня. Прошу, уважаемые народные депутаты, в течение ближайших недель, может даже дней, завершить консультации и подать мне предложения кандидатур новых членов Центральной избирательной комиссии.

Уважаемые народные депутаты!

Российская военная угроза, позиционная война в Донбассе являются ключевыми факторами неопределенности и в политической ситуации, и относительно экономических и социальных перспектив. Поэтому, и наконец, — о главном. О мире и перспективах возвращения Донбасса и возвращении Крыма.

В течение последнего года от различных политических сил, в том числе из стен парламента, раздается сокрушительная критика в адрес Минских договоренностей. Да, они не идеальны. Они принимались в очень сложных для Украины военно-политических условиях. Они не принесли устойчивого мира. Но остается бесспорным факт, что именно благодаря Минским договоренностям нам удалось существенно снизить уровень боевых действий и соответственно человеческих потерь на Донбассе. Друзья, хочу обратить ваше внимание, что с 25 августа, с даты когда вступило "хлебное перемирие", Украина не имеет состоянию на сейчас ни одного погибшего, ни одной боевой потери. Это, в том числе, результат имплементации Минских договоренностей. Благодаря Минским договоренностям, нам удалось сформировать прочную международную коалицию в поддержку Украины. Благодаря Минским договоренностям нам удалось сохранить действенный механизм международных санкций против российского агрессора. Наконец-то Россию стали называть агрессором. Вспомните, в 2014 году все пытались избежать, называя это "конфликтом на Востоке Украины". Мы получили драгоценное время, чтобы построить качественно новую украинскую армию и запустить двигатель реформ.

Любые новые соглашения, как бы их не называли, по сути будут воспроизводить нынешние и начинаться с главного — полного и всеобъемлющего прекращения огня. Главная же причина отсутствия прогресса при разрешении ситуации в Донбассе — это полное отсутствие политической воли у Кремля выполнять собственные обязательства. Неэффективность Минских договоренностей — это отсутствие воли Кремля их выполнять. Как бы кто не хотел перевести это на кого-то другого. Но, несмотря на это, мы вместе со всем миром должны продолжать давление на агрессора с целью принудить его к миру путем выполнения "Минска" и пропорционально повышать цену за невыполнение взятых обязательств.

Россия продолжает осуществлять провокации, препятствовать эффективной деятельности наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ, поставлять оружие на украинскую территорию и наемников. При таких условиях размещение на всей оккупированной территории Донбасса "голубых касок" ООН стало бы реальным прорывом в процессе мирного урегулирования и мощным фактором деэскалации. Это, безусловно, создало бы благоприятные условия для достижения прогресса на политическом треке мирного урегулирования на Донбассе. Именно в этом ключе вижу позитив в начале дискуссии по этому вопросу.

Хочу отдельно подчеркнуть, Украина начала эту дискуссию еще в 2015 году, в марте, когда я послал к Генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности ООН обращение по развертыванию на территории нашего государства миротворческой операции под эгидой ООН. Эта инициатива опиралась на поддержку Верховной Рады и СНБО Украины. Украинская сторона передала нашим партнерам в Совбез ООН проект соответствующей резолюции. Однако до сих пор Россия полностью отвергала даже такую ​​возможность. И все наши партнеры, честно говоря, не очень активно это поддерживали. Сегодня мы добились очень важного результата — мы имеем общий голос партнеров, которые поддерживают украинскую инициативу. Мы услышали, наконец, и определенную реакцию по ту сторону фронта. Хотя мы четко понимаем, что дьявол кроется в деталях. Безусловно, предложение РФ по развертыванию миссии ООН исключительно для целей охраны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ является по меньшей мере странным. Тем более, что именно российские боевики являются главной угрозой для безопасности международных наблюдателей.

Украинская сторона готова к предметному разговору с членами Совета Безопасности ООН. Считаю, что эта дискуссия должна включать следующие принципиальные элементы. Во-первых, мы выступаем за развертывание полноценной миротворческой Миссии ООН на всем Донбассе. Она должна иметь целью не консервацию российской оккупации и легализацию российского военного присутствия, а обеспечение прочного мира в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и полное восстановление территориальной целостности нашего государства. Во-вторых, будущая Миссия ООН должна быть размещена на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы. В-третьих, упомянутая Миссия должна соответствовать руководящим принципам осуществления миротворческих операций ООН, а это априори исключает участие в ней представителей страны-агрессора или стороны конфликта. В-четвертых, ни о каком согласовании с российскими боевиками параметров участия будущей миссии ООН речи идти не может. В-пятых, работа над упомянутой инициативой никоим образом не является основанием для отмены существующих международных санкций против России. Они должны оставаться в силе до полного восстановления суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства посредством выполнения Минских договоренностей.

Понятно, что договориться по параметрам миротворческой Миссии будет чрезвычайно сложно. Через полторы недели я отправляюсь в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Уверен, совместными усилиями, с помощью международных партнеров, прежде всего Германии, Франции и США, мы обязательно установим мир и вернем все оккупированные территории, восстановим суверенитет Украины.

Почему именно политико-дипломатический путь является для нас приоритетным? Во-первых, враг укрепился в городских районах с мегаполисами и с большим городским населением. Там живут граждане Украины. Мы не можем и не будем уничтожать своих граждан так хладнокровно, как российское руководство делало в Чечне — других случаев столь жесткой "зачистки" я и вспомнить даже не могу.

Во-вторых, свой военный потенциал следует сравнивать не только с тем, что есть на оккупированных территориях, а со всем, что есть в распоряжении России. Ее армия — вторая-третья в мире по мощности. Военный бюджет России, подчеркиваю с 2000 года, в 16-20 раз превышал военный бюджет Украины, российская армия — в 5 раз больше нашей. Больше сравнений можете найти в письменном тексте: количество танков, самолетов, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и др.

В-третьих, возвращение конфликта в горячую фазу поставит крест на всех реформах и на восстановлении уровня жизни украинцев в то время, когда общество устало от войны. Признаком такой усталости является тот факт, что 11% украинцев, часть из них есть и в этом зале, предлагают вообще отказаться от любых попыток вернуть оккупированные территории Донбасса, отрезать их и подарить врагу, ожидая, что они сами собой вернутся. 14% выступают за то, чтобы конфликт заморозить, а территории — изолировать. Эти проекты есть даже в Верховной Раде. Это я привожу данные опроса, проведенного в начале лета. 13% ратуют за военное наступление. Но подчеркиваю, почти 60% — поддерживают курс на возвращение оккупированных территорий исключительно политико-дипломатическим путем.

Завершается работа над законопроектом об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины. В ближайшее время он будет обнародован и вынесен на обсуждение в Украине и среди наших партнеров. Украинская общественность будет иметь возможность полностью и тщательно его обсуждать. Решающее слово будет за вами, уважаемые народные депутаты! Уверен, что вы будете иметь возможность полноценной дискуссии.

Теперь по Крыму. Можем ли мы отбить Крым у России силой? Реалистично — нет. Уйдет ли она оттуда? Нет к сожалению. Но мы можем создать условия, когда Крым станет для Москвы неподъемным бременем. Так вор иногда выбрасывает украденное, когда оно начинает его жечь. Мы должны создать все условия, чтобы его отчаянно жгло.

Мы используем инструменты международного права, санкции, международные суды и арбитражи, различные международные платформы и мониторинговые механизмы — начиная от ООН и заканчивая ЮНЕСКО. Привлечение Российской Федерации к международно-правовой ответственности, к сожалению, является долговременным, но, верю, эффективным процессом. Так мы заставим Россию отвечать языком права за свои действия на территории Украины. Первые слушания в Международном Суде ООН продемонстрировали, что дела являются чрезвычайно тяжелыми и комплексными. Украина является пионером, и никогда до этого практики такой не было, но мы ее начали. Россия будет отвечать. Мы на правильном пути. Суд уже указал России прекратить нарушения прав человека в Крыму и политику расовой дискриминации на полуострове, зафиксировав этот факт.

Уважаемые народные депутаты!

Мы с вами лишены мук выбора, которыми в течение двух десятилетий страдали наши предшественники. Если раньше власть сама не знала куда двигаться, то как она могла повести за собой народ? Если элита сама заблудилась в трех соснах, то есть в двух векторах, как она могла показать дорогу украинскому народу?

Народ взял инициативу в свои руки и сам определил европейский курс во время Революции Достоинства. Этот выбор был подтвержден голосованием на президентских и парламентских выборах за те политические силы, которые будущее Украины видят в единой семье европейских народов. Курс на ЕС и НАТО — очевидный и необратимый. Что нам надо, так это выбрать кратчайший маршрут, средства передвижения и оптимальную скорость. Я по этому поводу готов к любой дискуссии с политиками, экспертами, международными партнерами и всем обществом, и Послание — только начало такого разговора.

Вступление в НАТО и Евросоюз нам нужны не ради членства в престижных клубах. Это — вопрос цивилизационной принадлежности и гарантия независимости Украины. НАТО, после российской агрессии, когда была разрушена послевоенная мировая система безопасности, является единственным органом, который продемонстрировал свою эффективность, надежная система коллективной безопасности. Евросоюз – это политическая культура прав и свобод, стандарты и уровень жизни — достойный, к которому стремятся украинцы.

Главное. Не только Украина идет в Европу. Наша с вами задача — Европа должна быть привнесена в Украину. И все в Украине должно быть приведено в соответствие с европейскими стандартами, в том числе и уровень материального благополучия граждан. Украинец должен чувствовать Европу, даже если он не покидает пределов своей страны.

Невероятно много еще надо сделать для достижения этой цели. Трудно менять ситуацию в стране, но самое трудное — меняться самим. Уже не разобраться, кому принадлежит высказывание: "чтобы ты жил в эпоху перемен". Кто-то приписывает его Конфуцию, кто говорит, что это просто какое-то древняя восточная поговорка. Но для многих из нас такая судьба — счастливый шанс не просто существовать во времена перемен, но и творить их. И тех, кто хочет и стремится к изменениям, и готов сам в этом участвовать — все-таки больше, чем тех, кто страшится изменений или просто видит выгоду в том, чтобы сохранить "статус-кво", оставить все как есть. Они и есть наша позиция, которую нужно изменить. А движущая сила — украинский народ является настоящей политической опорой реформ. В стране сформировался креативный постиндустриальный класс носителей европейских ценностей свободы, ответственности, активности.

Украинский парламент этого созыва доказал, что в нем есть реформаторское большинство. Его контуры не всегда совпадают с границей между властью и оппозицией, но это не "минус", а "плюс", когда реформы способны объединять полюса.

Особенностью украинской политической системы, которая выгодно нас отличает от соседей по постсоветскому пространству, является наличие сильного гражданского общества. Оно — активный и инициативный союзник власти в проведении реформ. В июле я внес в Верховную Раду как неотложный законопроект об отмене электронного декларирования для общественных активистов и просил бы его поддержать. Чтобы дело не выглядела так, будто Президент хороший, а депутаты не очень, готов признать, что введение декларирования для этой группы было нашей общей ошибкой, а ошибки — надо исправлять.

В этом году отмечаем столетие Украинской национальной революции 1917-21 годов. Украина тогда не смогла заручиться достаточным уровнем международной поддержки и осталась один на один с агрессором. Вот почему мы теперь такое внимание уделяем партнерству с внешним миром.

Недальновидный, близорукий пацифизм помешал вовремя создать настоящее украинское войско, подготовиться к внешней агрессии, как со стороны белых, так и со стороны красных. Вот почему мы такое внимание уделяем армии.

Но главное, что не дало тогда появиться украинскому независимому государству — это нехватка внутреннего единства, политические распри. За те четыре года власть в Киеве сменилась как минимум 14 раз — пока не досталась Кремлю, к чему стремятся и отдельные наши оппозиционеры.

У нас, украинцев, есть такая молитва "В единстве сила народа, Боже, нам единство подай". Ее слова я часто повторяю. Но есть еще и поговорка: "На Бога надейся, да и сам не плошай". Поэтому и в дальнейшем будет противодействовать всем тем, кто будет пытается насаждать в Украине беспорядок и анархию. Противодействовать и убеждением, и словом, и делом.

Еще раз призываю все партии, как представленные в Верховной Раде, так и внепарламентские, в жесткой внутриполитической борьбе, присущей любой демократии, взвешивать те сложнейшие внешние обстоятельства, в которых мы с вами совместно строим европейскую Украину. Хотите бороться против президента или правительства, или большинства – на то вы и оппозиция. Но прошу — не расшатывайте Украину. Мы с вами должны вместе беречь ее. Ради нее мы все должны объединиться — и так вместе победим.

Слава Украине!

