Охрименко: Порошенко извратил факты - роста экономики нет

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Президент Украины Петр Порошенко выступил с ежегодным посланием к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины.

Среди прочего Петр Порошенко заявил о росте украинской экономики, о необходимости завершить реформы в течение года, призвал Верховную Раду быстрее проголосовать земельную реформу, а правительство провести международный аудит антикоррупционной политики за последние три года.

Экономические аспекты речи президента в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Президент Петро Порошенко — досвідчений політик, прекрасний оратор, фаховий дипломат, а наскільки він професійно визначив головні напрямки економічної політики країни?

— Тут, я вам скажу, він нічого цікавого не сказав. Фактично він перекрутив дуже багато статистичних даних. Я розумію, що не він підбирав, а йому підбирали. По-друге, він, дійсно, говорив не про те, що треба говорити, а про те, що треба розповідати. Якраз він або не розуміє, що таке економіка України, або йому в папірці про це не написали, тому що він, дійсно, дуже смішні говорив речі, тому що всі знають, що економіка України зараз тримається тільки на двох китах. Перше – сільське господарство. Так, він не заперечує, треба земельна реформа, але ще сам це не хоче. Друге – це експорт робочої сили. Чому він про експорт робочої сили не сказав і півслова? От про це треба говорити, стимулювати, збільшувати робочі місця українські. А він починає говорити про якісь міфічні інвестиції, про міфічне створення робочих місць. Статистика, просто маленький приклад. На Держстаті є такий показник, називається "середня кількість офіційно працюючих". От беремо перше півріччя 2017, відповідно — 2016. На 456 тисяч робочих місць зменшилось. Він не говорить про якесь зростання. Або він не туди дивиться, або ми живемо в різних країнах.

Що б ви відзначили в тональності президента?

— Я ж говорю: він просто перекрутив всі абсолютно факти. Зростання економіки. Люди добрі, яке зростання? Тобто навіть зростання ВВП це намалювали, тому що, дійсно, дуже високе намалювали зростання ВВП. Він добре знає, що зростання немає. Причому він забув сказати про зростання експорту. Це, дійсно, але імпорт зріс більше. При цьому він забув сказати, що у нас на сьогоднішній момент завдяки притоку інвестицій в Україну надійшло чотири з половиною мільярди доларів. Це справді інвестиції. А прямих інвестицій в Україну надійшло всього 1,2 мільярди доларів. От про що треба говорити, правду, а не просто якісь… розумієте, яка ситуація? Один спочатку бреше, а потім, коли він говорить буду робити, то виникає питання – ти ж збрехав спочатку…

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Якщо немає зростання, на вашу думку, економіки, а міжнародні кредитні агенції підвищують рейтинги економіки. Чому це відбувається?

— Підвищення, звертаю увагу – це формальна ознака. Вона ніякого відношення до економіки не має, якщо, дійсно, президент правду говорив. Рейтинг залежить від своєчасності виплати відсотків по зовнішнім боргам. Так, дійсно, Україна в цьому році не затримала виплату відсотків по єврооблігаціях. Де тут зростання? Якщо хтось неуважно почитав меморандум з МВФ, там і слова немає про зростання. Там просто написано, що Україна своєчасно розраховується по зовнішніх боргах. Розраховується, не заперечую. Де ж тут, яке відношення?

Щодо земельної реформи, то ту у Порошенка одне бачення — він вважає неконституційним мораторій на продаж землі, попри побоювання, що всю землю скуплять олігархи та іноземні компанії, президент закликав Раду запустити ринок землі якомога скоріше. Чи вдасться зняти фобії щодо земельної реформи?

— По-перше, він повторив мої слова, тому що земельну реформу треба запускати. Тут повністю погоджуюсь. Земельну реформу, але звертаю вашу увагу, що у нас зараз закон, який діє, у нас земельна реформа повинна була стартувати з 2003 року, потім ввели мораторій, і так воно затягнулось. Але там є один поганий приклад. У нас можна купити в приватні руки тільки 200 гектарів землі. Це абсурд. Треба прибрати це обмеження. У нас на сьогоднішній день заборонено іноземним компаніям купувати землю. Це теж неправильно. Навпаки, треба дати можливість, щоб українську землю скупили великі іноземні транснаціональні корпорації. Тоді у нас буде і врожайність, як в Німеччині і в Голландії, і нові технології, і нові підприємства по переробці, починаючи з зерна, закінчуючи помідорами, і будуть нові порти, нові дороги. Це нам треба дійсно. А для того треба, щоб наша земля належала не якимось невідомим псевдофермерам, а належала великим транснаціональним корпораціям. От тоді, дійсно, в економіці України буде диво, впевнений, і зростання ВВП буде.

Порошенко закликав Кабмін замовити міжнародний аудит антикорупційної політики останніх трьох років. Як ви прокоментуєте цю пропозицію? Як міжнародний аудит позначиться на боротьбі з корупцією?

— Дуже просто: аудиторам заплатять хабарі, і все. Серйозно, я не жартую. Це, дійсно, аудит – це є самий прояв корупції, тому що аудитори просто отримують дуже велику винагороду з бюджету, розкрадуть ці гроші і скажуть, що все добре. Я вам наперед кажу висновок аудитора.

Напомним, политолог Михаил Павлив считает, что обращение президента Петра Порошенко, которое он произнес в Верховной Раде, было адресованы не украинскому народу, а политическим элитам.