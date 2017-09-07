Соцсети. Порошенко выступил в Раде по Шекспиру: слова, слова, слова

Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В четверг, 7 сентября, Петр Порошенко выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием. Это уже четвертое обращение главы государства к парламенту после избрания. В нем президент затронул вопросы экономической ситуации в стране, войны на Донбассе, европейской интеграции и предстоящих выборов. А еще гарант выступил с предложением отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года для народных избранников 9-го созыва.

Выступление президента вызвало настоящий ажиотаж в украинском сегменте соцсетей: "Достаточно жесткое и радикальное выступление. Враг назван врагом, очерчены перспективы, поставлены задачи. Хотелось бы, чтобы не оказалось очередным трепом"; "Посланное послание пошло подальше. Это единственный вывод о выступлении Гаранта в полупустой Раде. Два взаимоисключающих посыла от Порошенко: — борьба с инакомыслием — выполнение минских Соглашений". "Думаю, после каждого послания президента страна чувствует себя немного как жена поэта — много красивых и правильных слов, а в доме все равно бардак…", - пишут украинцы в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook