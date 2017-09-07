Послание Порошенко было адресовано политической элите - Павлив

РИА Новости Украина

Послание президента Украины Петра Порошенко к Верховной раде было адресовано в первую очередь политической элите страны, считает украинский политический эксперт Михаил Павлив.

Порошенко в четверг выступил в Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении, в котором подвел итоги работы властей, а также поставил задачи перед парламентом по проведению новых реформ. Он коснулся вопроса урегулирования конфликта в Донбассе, отметив, что выступает за мирное урегулирование конфликта с привлечением миротворцев ООН, пишут РИА Новости.

"В отличие от предыдущего года, особенно позапрошлого года, в кои-то веки послание президента располагало конкретными сигналами и формулировками. Они, впрочем, были адресованы не украинскому народу, а украинским элитам и в первую очередь партнерам по властной коалиции. Для украинского народа был опять сегментирован мармелад в сочетании с бряцанием железа", — заявил Павлив.

В связи с этим он отметил, что для элит были достаточно мощные сигналы. В частности, для партнеров Порошенко по парламентской фракции "Народный фронт" сигнал заключался в том, что Порошенко фактически заявил о своем участии в президентских выборах, считает эксперт.

"Президент заявил, что никаких разговоров о продлении собственных полномочий, смене формата, о выборах президента в парламенте и снижении объема его полномочий он не потерпит. Он всем показал, что все сценарии, которые предлагались в его ближнем окружении о том, что смена порядка выборов, внеочередные президентские выборы — он сказал, что на эти сценарии не пойдет", — отметил Павлив.

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По словам политолога, все эти заявления президента определяют взаимоотношения во властных структурах на ближайшее время. "Фактически президент произнес крайне агрессивную в отношении украинского политикума речь, как в отношении своих партнеров, так и в отношении своих оппонентов", — подчеркнул эксперт.