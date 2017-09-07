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    Политика

    Порошенко сообщил, как Украина окажется в Евросоюзе

    Тема:

    Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями (36)

    (обновлено: )22409
    Порошенко считает, что Украина будет секторально интегрирована с ЕС, почти как любая другая страна Евросоюза: "И тогда вопрос о членстве станет лишь формальным вопросом времени".
    Президент Петр Порошенко выступает с ежегодным посланием перед Верховной Радой
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что Украина планирует войти в "шенгенскую зону" Европейского Союза, присоединиться к таможенному и энергетическому союзам ЕС.

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    Порошенко о ЕС, неприкосновенности и транзите газа. Полное видео послания к ВР

    Об этом президент он заявил в ежегодном послании к Верховной Раде в четверг. 

    "Сейчас мы должны в полном объеме выполнить соглашение об ассоциации (с Евросоюзом). Но я подчеркиваю, что этим сейчас ограничиваться нельзя и новые шаги следует планировать уже сейчас", – сказал он.

    "В июле на саммите Украина – ЕС украинская сторона внесла на рассмотрение руководству Евросоюза новые инициативы по нашему видению стратегического долгосрочного сотрудничества. Это ассоциация с шенгенской зоной, присоединение к Таможенному союзу ЕС, присоединение к Энергетическому союзу ЕС, вступление в силу совместного авиационного пространства и единого цифрового рынка", – отметил Порошенко.

    По его словам, "реализация этих инициатив фактически превратит восточные границы Украины в уже восточные границы Европейского Союза еще до того, как мы де-юре присоединимся к Евросоюзу".

    "В результате такой стратегии мы максимально должны приблизиться к критериям членства Евросоюза. Украина будет секторально интегрирована с ЕС, почти как любая другая страна Евросоюза, – и тогда вопрос о членстве станет лишь формальным вопросом времени", – заявил Порошенко.

    Ранее Порошенко заявил, что будет ветировать изменения законов Верховной Рады, которые ставят под угрозу законодательные инициативы, принятые для получения безвиза с Евросоюзом.

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