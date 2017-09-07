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    Политика

    Порошенко: будем и дальше сокращать присутствие сайтов РФ

    Тема:

    Ежегодное послание Порошенко к Раде (18)

    (обновлено: )22716
    По словам Порошенко, "российские сети, к сожалению, были и остаются инструментом российских спецслужб в необъявленной войне против Украины".
    Петр Порошенко в Верховной Раде
    Twitter.com/poroshenko

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти и дальше будут сокращать присутствие в украинском информационном пространстве российских сайтов.

    ВКонтакте остается самым популярным сайтом в Уанете
    РИА Новости Украина
    Запрещенный лидер. "ВКонтакте" остается самым популярным сайтом в Уанете

    Об этом он сказал, выступая с ежегодным посланием в Верховной Раде.

    "Российские пропагандистские сайты выпали из десятки самых посещаемых веб-ресурсов Украины. Российские сети, к сожалению, были и остаются инструментом российских спецслужб в необъявленной войне против Украины. Будем и дальше внимательно следить и сокращать их присутствие", — заявил Порошенко.

    В мае президент Украины утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая.

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