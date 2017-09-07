Порошенко: будем и дальше сокращать присутствие сайтов РФ

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти и дальше будут сокращать присутствие в украинском информационном пространстве российских сайтов.

Об этом он сказал, выступая с ежегодным посланием в Верховной Раде.

"Российские пропагандистские сайты выпали из десятки самых посещаемых веб-ресурсов Украины. Российские сети, к сожалению, были и остаются инструментом российских спецслужб в необъявленной войне против Украины. Будем и дальше внимательно следить и сокращать их присутствие", — заявил Порошенко.

В мае президент Украины утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая.