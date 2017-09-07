Порошенко пообещал закон об украинском языке в сфере услуг

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что будет принят законопроект, который должен установить баланс между государственным языком и принципом "клиент всегда прав".

"На очереди проект, который предлагает украинскому языку полноправное присутствие в сфере услуг. Он должен установить баланс между государственным языком и принципом "клиент всегда прав", — отметил Порошенко во время выступления с ежегодным посланием к народным депутатам.

По словам Порошенко, государство не будет вмешиваться в частное общение.

"В сферу частного языкового общения государство вообще не должно вмешиваться. И вмешиваться никогда не будет". — подчеркнул Порошенко.

Он также упомянул как достижение квотирование украинского языка на радио.

"Спасибо вам за эти результаты. Мы уже слышим их. Как это сработает на телевидении, тоже скоро увидим", — добавил президент.