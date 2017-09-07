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    Политика

    Порошенко пообещал закон об украинском языке в сфере услуг

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (18)

    (обновлено: )19304
    Порошенко заверил, что государство не будет вмешиваться в частное общение: "В сферу частного языкового общения государство вообще не должно вмешиваться".
    Порошенко выступил в Верховной Раде
    УНИАН

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что будет принят законопроект, который должен установить баланс между государственным языком и принципом "клиент всегда прав".

    Пульт от телевизора
    Flickr.com/illustriousoul
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    "На очереди проект, который предлагает украинскому языку полноправное присутствие в сфере услуг. Он должен установить баланс между государственным языком и принципом "клиент всегда прав", — отметил Порошенко во время выступления с ежегодным посланием к народным депутатам.

    По словам Порошенко, государство не будет вмешиваться в частное общение.

    "В сферу частного языкового общения государство вообще не должно вмешиваться. И вмешиваться никогда не будет". — подчеркнул Порошенко.

    Он также упомянул как достижение квотирование украинского языка на радио.

    "Спасибо вам за эти результаты. Мы уже слышим их. Как это сработает на телевидении, тоже скоро увидим", — добавил президент.

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