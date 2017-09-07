наверх
07.09.201711:09
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Безвиз с ЕС. Порошенко предостерег нардепов от изменения законов

    Тема:

    Ежегодное послание Порошенко к Раде (9)

    (обновлено: )27315
    Как отметил глава государства Петр Порошенко, те законы, которые стали основой для принятия решения о предоставлении Украине безвизового режима, ревизии не подлежат.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Twitter.com/poroshenko

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Глава государства Петр Порошенко заявил, что будет ветировать изменения законов Верховной Рады, которые ставят под угрозу законодательные инициативы, принятые для получения безвиза с Евросоюзом.

    "Сразу хочу предостеречь отдельных народных избранников от намерений ревизовать те законы, которые стали основой для принятия нашими партнерами решения о предоставлении нам безвизового режима", — сказал Порошенко в парламенте, выступая с ежегодным посланием к Раде.

    Читайте также: Черные "ласточки" безвиза. Из Польши высылают украинских заробитчан

    Он отметил, что речь идет о попытках отменить или сделать непубличным электронное декларирование, а также сузить полномочия антикоррупционных органов.

    "Без колебаний буду ветировать такие инициативы", — резюмировал президент.

    Как сообщалось ранее, большинство жителей Украины в течение года не планируют посещать Европу из-за низкого материального положения, свидетельствуют результаты социологического опроса Института Горшенина в сотрудничестве с представительством Фонда Фридриха Эберта на Украине и Белоруссии международного института социологии (КМИС).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко в Верховной Раде. Архивное фото
    Ежегодное послание Порошенко к Раде
    Миссия ОБСЕ в Донбассе
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия