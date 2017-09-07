Безвиз с ЕС. Порошенко предостерег нардепов от изменения законов

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Глава государства Петр Порошенко заявил, что будет ветировать изменения законов Верховной Рады, которые ставят под угрозу законодательные инициативы, принятые для получения безвиза с Евросоюзом.

"Сразу хочу предостеречь отдельных народных избранников от намерений ревизовать те законы, которые стали основой для принятия нашими партнерами решения о предоставлении нам безвизового режима", — сказал Порошенко в парламенте, выступая с ежегодным посланием к Раде.

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Он отметил, что речь идет о попытках отменить или сделать непубличным электронное декларирование, а также сузить полномочия антикоррупционных органов.

Запровадження безвізових поїздок – на даний момент головний підсумок трирічної спільної роботи всіх гілок влади і суспільства — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 сентября 2017 г.

"Без колебаний буду ветировать такие инициативы", — резюмировал президент.

Как сообщалось ранее, большинство жителей Украины в течение года не планируют посещать Европу из-за низкого материального положения, свидетельствуют результаты социологического опроса Института Горшенина в сотрудничестве с представительством Фонда Фридриха Эберта на Украине и Белоруссии международного института социологии (КМИС).