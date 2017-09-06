Путин войска разводящий. О миротворцах на Донбассе и "вилке" для Порошенко

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета

Ввод миротворцев на Донбасс не только поможет снизить уровень насилия в Украине, но и поставит Киев в крайне неудобное положение – ему придется прекратить эскалацию ситуации на Донбассе и следить за тем, как нормализуются российско-западные отношения.

Долгое время Россия вела себя в украинском кризисе довольно пассивно. Кремль меланхолично наблюдал за порывами украинской власти: попытками ввести визовый режим, военными парадами с хлипкими колоннами западных войск, — продолжая твердить одну и ту же мантру – Украина должна прекратить заниматься ерундой и начать наконец выполнять Минские соглашения.

У кого-то могло сложиться впечатление, что Россия играла на отбой – и это впечатление было верным. В Кремле не видели ни возможности принудить Порошенко выполнять Минские соглашения, ни возможности принудить Запад принудить Порошенко выполнять Минские соглашения, поэтому просто поставили ситуацию на паузу.

Однако сейчас, видимо, пауза снята. Президент России Владимир Путин взял курс на изменение статус-кво – он предложил разместить на Донбассе миротворческую миссию. Формально – для защиты наблюдателей ОБСЕ, фактически – для того, чтобы предотвратить украинские обстрелы и сделать невозможными новые наступательные порывы ВСУ.

"Наличие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины", — заявил Путин.

При этом миротворческая миссия должна быть именно миротворческой – то есть, как и все миссии по разведению сторон, находиться исключительно на линии соприкосновения ВСУ и вооруженных сил непризнанных республик. Кроме того, перед размещением миротворческой миссии нужно добиться прекращения огня и разведения тяжелой техники.

"Ни одна страна не позволит себе отправить своих миротворцев, которые бы действовали в условиях активных боевых действий", — отметил российский президент. Наконец, по его словам, согласие на миротворческую миссию должны дать республики Донбасса.

"Вилка" для Порошенко

В Украине российское предложение назвали деструктивным, попыткой дестабилизировать ситуацию. В Киеве считают, что Путин просто пытается перехватить инициативу – якобы Петр Порошенко собирался просить о миротворцах на заседании Генассамблеи, а "лидер страны-агрессора" решил исказить эту инициативу.

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Да, никто не спорит, Путин перехватил инициативу. Однако, во-первых, деструктивным было как раз украинское предложение, поскольку оно содержало заведомо неприемлемые пункты. По словам нардепа Ирины Геращенко, миротворцев ООН нужно вводить не на линию соприкосновения на востоке Украины, а на "всю оккупированную Россией территорию Украины". Это предложение не было бы принято.

Миротворческая миссия не должна противоречить Минским соглашениям, то есть не должна размещаться на границе между республиками и Россией. По крайней мере, до тех пор, пока Украина не выполнит соответствующие пункты — не проведет в регионе выборы, а в Раде – согласованную с ЛНР и ДНР конституционную реформу (пп.9 и 11 Минских соглашений). И это уже не говоря о том, что никто бы не допустил никаких миротворцев в Крым (еще одну территорию, которая, по мнению Киева, оккупирована Москвой).

Во-вторых, перехват Россией инициативы может позволить Путину изменить фон украинского кризиса. Теперь уже Россия сможет спросить у Украины, почему она противится введению миротворческих сил, если, судя по риторике, не хочет войны.

Более того, реакция Запада на российское предложение может свидетельствовать о том, что есть некая договоренность между Путиным и европейцами, которые устали и от санкционного режима, и от необходимости дальше оправдывать этот режим бездоказательными заявлениями о "невыполнением России Минских соглашений". Так, министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль уже дал понять, что предложение Путина может быть первым шагом на пути снятия санкций с РФ.

Да и вообще, по словам Габриэля, нет смысла ждать, когда будут выполнены минские договоренности, и только после этого снимать санкции. "Давайте, по крайней мере, добьемся установления режима тишины и отвода тяжелых вооружений, а затем в качестве вознаграждения отменим санкции и поможем в восстановлении востока Украины", — заявил немецкий министр.

В воздухе отчетливо запахло "зрадой", ведь украинское руководство оказалось перед неприятной вилкой. Согласие на российское предложение будет означать деэскалацию ситуации на Донбассе (что будет иметь крайне неприятные последствия для режима Порошенко как на внутренней арене, так и на внешней). Отказ повлечет за собой неприятные вопросы со стороны западных партнеров. Поэтому в Киеве решили "замотать" российское предложение.

Три украинских "но"

Украинские власти заявили, что готовы рассмотреть российское предложение по миротворцам, однако выдвинули свои условия. В частности, отсутствие российского персонала в составе миссии, предварительный вывод российских оккупационных сил с Донбасса, а также отсутствие в формате договоренностей по миротворцам представителей ЛНР и ДНР. "Не может идти речи о получении согласия на проведение ОПМ от незаконных вооруженных формирований, действующих на территории ОРДЛО", — заявляет украинский МИД.

Первое требование исполнимо и, в общем-то, логично с точки зрения украинского взгляда на реальность. Для России этот вопрос тоже не принципиален – достаточно будет наличия там миротворцев из нейтральных или дружественных РФ стран. Правда, нужно еще, чтобы:

а) эти страны дали согласие на размещение миротворцев и

б) чтобы речь шла о респектабельных государствах.

Однако это вопрос решаемый.

С третьим пунктом сложнее. Россия хочет, чтобы Украина решала вопрос с миротворческой миссией напрямую с ЛНР и ДНР, дабы Киев выполнил принцип Минских соглашений о прямом диалоге и де-факто признал республики стороной конфликта, а сам конфликт – гражданским.

Для Киева это неприемлемо, однако и тут есть пространство для компромисса – принцип миротворчества требует от всех сторон конфликта согласия на миссию, но не их подписи под соглашением в качестве официальной стороны. И поскольку Москва вряд ли согласится подписывать такое соглашение с Киевом (ибо позиция России состоит в том, что она не является стороной конфликта), то можно подписать в каком-то компромиссном формате. Либо в таком, в каком был подписан второй Минск, либо просто "в присутствии" Захарова и Плотницкого.

А вот со вторым пунктом заминка. Российских войск в ЛНР и ДНР нет, а то, что нет, нельзя вывести. Если Украина использует этот пункт как якорь, и если ее в этом поддержат американцы, то она попросту сорвет разворачивание миротворческой миссии.

(Мнение автора может не совпадать с мнением редакции)