наверх
05.09.201718:15
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    МИД ФРГ: ввод миротворцев в Донбасс позволит снять санкции с РФ

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (18)

    (обновлено: )37190
    Как сообщается, Зигмар Габриэль не исключил возможность снятия санкций с России на фоне инициативы по отправке миротворческой миссии в Донбасс.
    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль не исключил возможность снятия санкций с России на фоне инициативы по отправке миротворческой миссии в Донбасс.

    Читайте также: Соцсети: миротворец Волкер на Донбассе. Миротворец ли?

    "Если бы это удалось, для нас это стало бы также первым большим шагом к отмене санкций в отношении России", — заявил Габриэль в эфире телеканала n-tv.

    Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Верховная Рада Украины
    Горячая осень 2017: новый политсезон
    Президент РФ Владимир Путин
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Игровой момент матча отбора ЧМ-2018 между сборными Украины и Исландии по футболу, сентябрь-2016
    Исландия - Украина: пан или пропал
    В Киеве с фасада магазина стерли граффити времен Евромайдана
    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"