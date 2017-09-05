МИД ФРГ: ввод миротворцев в Донбасс позволит снять санкции с РФ

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль не исключил возможность снятия санкций с России на фоне инициативы по отправке миротворческой миссии в Донбасс.

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"Если бы это удалось, для нас это стало бы также первым большим шагом к отмене санкций в отношении России", — заявил Габриэль в эфире телеканала n-tv.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.