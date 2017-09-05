"Нужны взаимоприемлемые варианты". ЛНР о миротворческой миссии

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Представитель ЛНР в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник сообщил, что введение миротворцев в Донбасс и их полномочия должны обсуждаться в контактной группе по Донбассу с участием представителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ в Украине при выполнении этих условий.

"Любая миссия ОБСЕ или ООН может появиться в Донбассе только после детального обсуждения и согласования ее полномочий и функций в контактной группе в Минске. В других форматах представителей республик просто нет", — сказал Мирошник РИА Новости.

По его мнению, если представители ОБСЕ опасаются за безопасность своих сотрудников в Донбассе, "этот вопрос нужно обсуждать в конструктивном формате и достигать взаимоприемлемых вариантов". "Предшествовать этому должно неукоснительное соблюдение ранее подписанных соглашений, в том числе о режиме тишины и разведении вооруженных формирований на линии разделения", — уточнил Мирошник.

Представитель ЛНР считает, что в качестве миротворцев не могут выступать полноценные вооруженные силы. "Это прообраз охраны наблюдателей в наиболее напряженных зонах именно на линии разделения, где должно быть обеспечено разведение сил и обеспечено полномасштабное наблюдение и мониторинг. Киев уже год не может отвести свои силы на согласованном участке в Станице Луганской", — заявил собеседник агентства.

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Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил Владимир Путин, в частности, ее размещение, по мнению нардепа, должно быть на украинско-российской границе. При этом МИД Украины заявил, что Киев не приемлет присутствие россиян в миротворческой миссии для Донбасса и переговоры по этому поводу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

В свою очередь глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что самопровозглашенная республика готова обсуждать идею ввода миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ, но без согласия республики изменение формата урегулирования конфликта в Донбассе невозможно.