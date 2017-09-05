Порошенко поднимет в ООН тему миротворцев в Донбассе - постпред

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поднимет вопрос о введении миротворческой миссии в Донбассе в Генассамблее ООН и Совбезе, сообщил представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко.

"Порошенко будет выступать в Генассамблее, есть смысл изложить наше видение. Дело не в том, нравится это России или нет, мы имеем право на собственные убеждения, мы их будем продвигать и в рамках Генассамблеи также", — цитирует Ельченко "Раио Свобода".

Он уточнил, что Порошенко 20 сентября выступит на спецзаседании в Совете Безопасности ООН, которое будет посвящено миротворчеству.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

Читайте также: Миссия невозможна: почему миротворцы не примирят Донбасс

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил Владимир Путин, в частности, ее размещение, по мнению нардепа, должно быть на украинско-российской границе. При этом МИД Украины заявил, что Киев не приемлет присутствие россиян в миротворческой миссии для Донбасса и переговоры по этому поводу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

В свою очередь глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что самопровозглашенная республика готова обсуждать идею ввода миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ, но без согласия республики изменение формата урегулирования конфликта в Донбассе невозможно.