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    Порошенко поднимет в ООН тему миротворцев в Донбассе - постпред

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (18)

    (обновлено: )21913
    Как отметил представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, Киев имеет право на собственные убеждения по поводу миротворцев в Донбассе и будет продвигать их в рамках Генассамблеи.
    Выступление президента Петра Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поднимет вопрос о введении миротворческой миссии в Донбассе в Генассамблее ООН и Совбезе, сообщил представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко.

    Алексей Гончаренко. Архивное фото
    УНИАН
    Полицейская миссия в состоянии вернуть контроль на Донбассе - Гончаренко

    "Порошенко будет выступать в Генассамблее, есть смысл изложить наше видение. Дело не в том, нравится это России или нет, мы имеем право на собственные убеждения, мы их будем продвигать и в рамках Генассамблеи также", —  цитирует Ельченко "Раио Свобода".

    Он уточнил, что Порошенко 20 сентября выступит на спецзаседании в Совете Безопасности ООН, которое будет посвящено миротворчеству.

    Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

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    Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил Владимир Путин, в частности, ее размещение, по мнению нардепа, должно быть на украинско-российской границе. При этом МИД Украины заявил, что Киев не приемлет присутствие россиян в миротворческой миссии для Донбасса и переговоры по этому поводу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

    В свою очередь глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что самопровозглашенная республика готова обсуждать идею ввода миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ, но без согласия республики изменение формата урегулирования конфликта в Донбассе невозможно.

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