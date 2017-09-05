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    МИД ФРГ о предложении Путина по миротворцам: шанс нужно использовать

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (15)

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    По мнению главы МИД Германии Зигмара Габриэля, если действительно есть шанс отправить миротворческую миссию ООН на восток Украины, им нужно воспользоваться.
    Зигмар Габриэль. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль, говоря о предложении президента РФ по поводу миротворческой миссии ООН на востоке Украины, заявил, что шанс нужно использовать, мир нуждается в политике разрядки.

    "Путин публично предложил то, что мы оба (Габриэль и канцлер ФРГ Ангела Меркель) требовали от него на протяжении недель и месяцев и то, что он ранее отклонял, а именно миротворческую миссию на востоке Украины для выполнения режима прекращения огня. Если действительно есть шанс, им нужно воспользоваться. Нам нужно больше, а не меньше политики разрядки, это наша задача", — сказал министр, выступая на последнем заседании бундестага текущего созыва.

    Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

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    Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил Владимир Путин, в частности, ее размещение, по мнению нардепа, должно быть на украинско-российской границе. При этом МИД Украины заявил, что Киев не приемлет присутствие россиян в миротворческой миссии для Донбасса и переговоры по этому поводу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

    В свою очередь глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что самопровозглашенная республика готова обсуждать идею ввода миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ, но без согласия республики изменение формата урегулирования конфликта в Донбассе невозможно.

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