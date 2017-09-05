Украина ответила на заявление Путина о миротворцах в Донбассе

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Киев не приемлет присутствие россиян в миротворческой миссии для Донбасса и переговоры по этому поводу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ в Украине при выполнении этих условий.

"В случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев, поскольку это будет противоречить базовым принципам миротворческой деятельности ООН", — говорится в заявлении МИД Украины во вторник.

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Во внешнеполитическом ведомстве Украины также отметили, что "не может идти речи о получении согласия на проведение операции по поддержанию мира от незаконных вооруженных формирований, действующих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

В заявлении говорится, что Украина готова прорабатывать вопросы введения миротворцев в Донбасс, представительству Украины в Нью-Йорке поручено провести консультации с делегациями в Совете безопасности ООН. "Украина как последовательный сторонник инициативы развертывания миротворческой операции ООН на Донбассе готова прорабатывать этот вопрос. В этой связи постпредству Украины в Нью-Йорке дано поручение провести соответствующие консультации с делегациями в СБ ООН", — говорится в нем.

"В МИД Украины приняли во внимание заявление президента РФ о возможности размещения миротворцев ООН на Донбассе, опубликованное в СМИ. Считаем, что развертывание миротворческой операции ООН может способствовать восстановлению мира и безопасности на востоке Украины", — сказано в заявлении МИД.

Президент Украины Петр Порошенко в августе заявлял, что обсудил с министром обороны США Джеймсом Мэттисом возможность развертывания в Донбассе миротворческой миссии ООН. Также эту идею Порошенко намерен представить на Генассамблее ООН в сентябре в Нью-Йорке. В самой организации заявили, что ООН не ведет приготовлений к вводу миротворческой миссии в Донбасс, для принятия любых решений необходимо согласие всех сторон.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил Владимир Путин, в частности, ее размещение, по мнению нардепа, должно быть на украинско-российской границе.

В свою очередь глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что самопровозглашенная республика готова обсуждать идею ввода миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ, но без согласия республики изменение формата урегулирования конфликта в Донбассе невозможно.