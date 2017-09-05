Геращенко резко отвергла условие Путина по размещению миротворцев в Донбассе

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко считает неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил президент России Владимир Путин, в частности, ее размещение, по мнению Геращенко, должно быть на украинско-российской границе.

По мнению Геращенко, президент РФ "пытается исказить идею украинского руководства относительно миротворцев в Донбассе, перевернуть все с ног на голову". "Это не украинская граница, поэтому не может быть и речи о миротворцах исключительно вдоль линии соприкосновения", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Как заявляет вице-спикер, миротворцев нужно ввести на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, чтобы следить за ситуацией с безопасностью и демилитаризацией, "их мандат должен заканчиваться на украинско-российской границе".

Президент РФ во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.