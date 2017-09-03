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    Аналитика и комментарии

    Соцсети об амнистии участникам АТО: кому-то можно все?

    Тема:

    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (119)

    (обновлено: )20011
    Участники АТО, которые не совершили тяжелые преступления, получат амнистию. Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко. Как отреагировали на такие новости простые украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Амнистия для участников АТО, споры о которой продолжаются далеко не первый год, все же получила одобрение президента. Петр Порошенко подписал соответствующий закон по просьбе руководителей церквей и героев Украины. По словам гаранта, амнистии удостоятся только те, кто: "прошел горнило войны, принимал активное участие в АТО, но не совершил тяжелых преступлений".

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    В украинском сегменте соцсетей решение президента вызвало весьма неоднозначную реакцию: " Этот закон давно ждали! Потому что была глупость — как можно судить по законам мирного времени людей, воевавших, защищавших Родину???"; " Несведущие люди встречают это почему-то бурной радостью. Не уточняется, что на самом деле это не касается 99% осужденных или подсудимых ветеранов". "Разве термин "амнистия" не к преступникам применяется? А то что получается, Порошенко своих "воинов света" в криминальные элементы записал!?!!", — нашлись в сетях и такие комментарии.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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