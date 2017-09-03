Соцсети об амнистии участникам АТО: кому-то можно все?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Амнистия для участников АТО, споры о которой продолжаются далеко не первый год, все же получила одобрение президента. Петр Порошенко подписал соответствующий закон по просьбе руководителей церквей и героев Украины. По словам гаранта, амнистии удостоятся только те, кто: "прошел горнило войны, принимал активное участие в АТО, но не совершил тяжелых преступлений".

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В украинском сегменте соцсетей решение президента вызвало весьма неоднозначную реакцию: " Этот закон давно ждали! Потому что была глупость — как можно судить по законам мирного времени людей, воевавших, защищавших Родину???"; " Несведущие люди встречают это почему-то бурной радостью. Не уточняется, что на самом деле это не касается 99% осужденных или подсудимых ветеранов". "Разве термин "амнистия" не к преступникам применяется? А то что получается, Порошенко своих "воинов света" в криминальные элементы записал!?!!", — нашлись в сетях и такие комментарии.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook