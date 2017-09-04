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    Германия выделила 6,5 млн евро на гумпроекты в Донбассе

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    Как стало известно, совокупное финансирование Германией проектов и мероприятий МККК в Украине в 2016-2018 годах увеличится до 14,5 млн евро.
    Флаг Германии
    TOBIAS SCHWARZ / AFP

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Власти Германии дают Международному комитету Красного Креста 6,5 млн евро на поддержку гуманитарных проектов на востоке Украины, сообщили в отделе прессы и работы с общественностью посольства Германии в Украине.

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    "Федеральное правительство Германии окажет финансовую поддержку гуманитарным мероприятиям Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине в размере 6,5 млн евро. Таким образом, совокупное финансирование Германией проектов и мероприятий МККК в Украине в 2016-2018 годах увеличится до 14,5 млн евро", — говорится в сообщении.

    Напомним, недавно Германия значительно увеличила финансирование гуманитарных мероприятий Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и ЮНИСЕФ в Украине.

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