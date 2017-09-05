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    Общество

    Земельный конфликт с участием "Донбасса" возник в Днепропетровской области

    (обновлено: )5210
    По данным жителей села Святовасильевка, местные фермерские хозяйства уже два года страдают от местных земельных рейдеров. Ветераны АТО из батальона "Донбасс" прибыли на помощь селянам.
    Противостояние в Днепропетровской области
    @samooborona.pidpryemciv

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. В селе Святовасильевка Днепропетровской области продолжается противостояние между местными жителями и т.н. земельными рейдерами. Для защиты своей земли селяне позвали на помощь Внутренний корпус батальона "Донбасс", сообщает "Самооборона предпринимателей" на своей странице в Facebook.

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    "Как только ветераны АТО подъехали к селу Святовасильевка, приехал спецназ полиции и безосновательно и незаконно пытался применить физическое насилие. "Внутренний Корпус Батальона "Донбасс" быстро предотвратил дестабилизации ситуации. Имея опыт, ребята выстроились со щитами, а спецназовцы отступили", — сказано в сообщении.

    @samooborona.pidpryemciv
    Противостояние в Днепропетровской области

    Как утверждается, в Святовасильевке идет противостояние между рейдерами и фермерами.

    @samooborona.pidpryemciv
    Противостояние в Днепропетровской области

    "Фермерские хозяйства нескольких сел уже два года страдают от местных бандитов. Все суды выносили решение в пользу крестьян, однако, давление и угрозы самовольно забрать землю продолжаются. Сейчас общины нескольких сел собираются в Святовасильевке для решения этой ситуации. Ожидаются провокации", — отмечается в сообщении.

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    Ранее сообщалось, что на Ровенщине назревает аграрный скандал. Жители села Копытково жалуются, что  рейдеры-аграрии засеяли их поля, собирают урожай и не платят аренды за паи, а договор у них вообще оказался с фиктивной фирмой. 

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