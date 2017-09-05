Земельный конфликт с участием "Донбасса" возник в Днепропетровской области

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. В селе Святовасильевка Днепропетровской области продолжается противостояние между местными жителями и т.н. земельными рейдерами. Для защиты своей земли селяне позвали на помощь Внутренний корпус батальона "Донбасс", сообщает "Самооборона предпринимателей" на своей странице в Facebook.

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"Как только ветераны АТО подъехали к селу Святовасильевка, приехал спецназ полиции и безосновательно и незаконно пытался применить физическое насилие. "Внутренний Корпус Батальона "Донбасс" быстро предотвратил дестабилизации ситуации. Имея опыт, ребята выстроились со щитами, а спецназовцы отступили", — сказано в сообщении.

@samooborona.pidpryemciv Противостояние в Днепропетровской области

Как утверждается, в Святовасильевке идет противостояние между рейдерами и фермерами.

@samooborona.pidpryemciv Противостояние в Днепропетровской области

"Фермерские хозяйства нескольких сел уже два года страдают от местных бандитов. Все суды выносили решение в пользу крестьян, однако, давление и угрозы самовольно забрать землю продолжаются. Сейчас общины нескольких сел собираются в Святовасильевке для решения этой ситуации. Ожидаются провокации", — отмечается в сообщении.

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Ранее сообщалось, что на Ровенщине назревает аграрный скандал. Жители села Копытково жалуются, что рейдеры-аграрии засеяли их поля, собирают урожай и не платят аренды за паи, а договор у них вообще оказался с фиктивной фирмой.