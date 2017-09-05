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    Политика

    ДНР отреагировала на слова Путина о миротворцах

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (12)

    (обновлено: )132883
    В ДНР заинтересованы в урегулировании конфликта в Донбассе и готовы для этого не только рассматривать любые инициативы, но и выдвигать собственные, заявил глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко.
    Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Самопровозглашенная ДНР готова обсуждать идею ввода миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ, но без согласия республики изменение формата урегулирования конфликта в Донбассе невозможно, заявил во вторник глава ДНР Александр Захарченко.

    Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ в Украине при выполнении этих условий.

    "Мы готовы обсуждать указанную инициативу и настаиваю, что без одобрения со стороны ДНР и ЛНР никакие изменения в формате урегулирования невозможны", — говорится в заявлении Захарченко, распространенном его пресс-службой.

    Павел Карназыцкий
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По его словам, в ДНР заинтересованы в урегулировании конфликта в Донбассе и готовы для этого не только рассматривать любые инициативы, но и выдвигать собственные.

    "Предложение президента России в Совбезе ООН рассмотреть вопрос о введении миротворцев ООН в Донбасс необходимо обсуждать. Насколько я понял, речь идет о миротворцах ООН исключительно как об охранниках сотрудников миссии ОБСЕ, которые сами, с одной стороны, боятся, а с другой — не хотят сами вооружаться огнестрельным оружием", — отметил Захарченко, подчеркнув, что в ДНР неоднократно говорили, что готовы сами обеспечить безопасность наблюдателей миссии ОБСЕ.

    При этом он подчеркнул, что речь о миротворцах может идти только после выполнения Киевом минских соглашений хотя бы в части полного прекращения огня и отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения. "Только после этого можно говорить о миротворцах, как охранниках наблюдателей ОБСЕ, предметно. В противном случае, если вооружения украинской стороны останутся на лини разграничения и вести себя Киев будет так, как сегодня, миротворцы могут стать объектом провокаций с украинской стороны", — добавил Захарченко.

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    Полпред самопровозглашенной ДНР в контактной группе Денис Пушилин заявил во вторник, что ввод миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ возможен только после отвода сил и лишь на линии соприкосновения.

    "После разведения сил и средств, согласно рамочному решению, для реализации полноценного прекращения огня целесообразно для обеспечения безопасности сотрудников СММ ОБСЕ усилить их миротворцами ООН. Речь идет только о линии соприкосновения между сторонами конфликта", — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

    При этом он отметил, что мандат должен быть согласован с ДНР в рамках контактной группы. "Следует напомнить, что ситуация с разведением крайне сложная − даже на трех пилотных участках не удалось в полном объеме реализовать договоренности", — сказал Пушилин.

    В апреле 2014 года в Донбассе начались боевые действия, жертвами которых, по последним данным ООН, стали более 10 тысяч человек.

    Напомним, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил Владимир Путин, в частности, ее размещение, по мнению Геращенко, должно быть на украинско-российской границе.

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