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    Аналитика и комментарии

    На линии огня. Миротворческие миссии ООН. Справка

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (32)

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    Вокруг Донбасса опять разгорелась тема миротворцев. Поводом стало неожиданное заявление президента РФ о поддержке отправки миссии в Украину. На сегодняшний день миротворческие миссии действуют в разных уголках планеты, правда, с разной степенью успешности.
    Миротворец на фоне флага ООН. Архивное фото
    Associated Press Hussein Malla

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Вокруг Донбасса опять разгорелся конфликт из-за миротворцев. Поводом стало заявление президента РФ Владимира Путина о поддержке отправки миссии в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

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    Украина, как всегда, резко выступила против. МИД Украины заявил, что Киев не приемлет присутствие россиян в миротворческой миссии для Донбасса и переговоры по этому поводу с ЛДНР. 

    На сегодняшний день миротворческие миссии действуют в разных уголках планеты, правда, с разной степенью успешности.

    Павел Карназыцкий
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Формат Порошенко по миротворцам на Донбассе нереализуемый - эксперт

    Ниже приводится справочная информация.

    Миротворцы ООН ("голубые каски", "голубые береты") — военные, сотрудники полиции и другой гражданский персонал, которые оказывают помощь по реализации мирных соглашений, установлению и сохранению прекращения огня и созданию буферной зоны между воюющими сторонами. Фактически миротворческие операции выполняют роль нейтральной третьей стороны.

    Решение о развертывании миротворческих сил принимаются Советом Безопасности (СБ) ООН, состоящим из 15 членов, пять из которых являются постоянными (Россия, США, Великобритания Франция и Китай). Для принятия решений требуется не менее 9 голосов, причем каждый может воспользоваться правом вето.

    Первая миротворческая миссия ООН была учреждена 29 мая 1948 года и заключалась в установлении международного контроля над соблюдением перемирия между Израилем и арабскими государствами.

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    В настоящее время развернуто 15 миротворческих операций ООН на Гаити, в Западной Сахаре, Либерии, Мали, Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго, Косово, Кипре, Ливане, Сирии, две — в Судане, Южном Судане, Индии и Пакистане.

    Украина – уже 25 лет участник миротворческих операций ООН. С 1992 года в международных операциях приняли участие 42 000 украинских миротворцев, 54 — погибли в миссиях.

    Самые известные миротворческие миссии

    Миссия ООН в Конго (1960-1964)

    Миротворческая миссия ООН в Конго в 1960-1964 годах стала одной из крупнейших операций. Контингент миссии насчитывал около 20000 военных из 30 стран мира.

    Также это была одна самых кровопролитных миротворческих операций, в ходе которой погибли около 250 миротворцев.

    Украинские летчики миссии ООН в ДР Конго
    Украинское фото
    Украинские летчики миссии ООН в ДР Конго

    В июле 1960 года правительство Республики Конго попросило ООН помочь в сохранить территориальную целостность страны, угрозу которой несла агрессия со стороны Бельгии. Также страна столкнулась с угрозой сепаратизма: провинции Южное Касаи и Катанга провозгласили свою независимость.

    В общей сложности миссия провела четыре военные операции против Катанги. В результате четвертой операции движение за независимость провинции было подавлено. В июне 1964 года войска ООН покинули страну.

    Миссия ООН на Кипре (1964 и до сих пор)

    Миссия ООН на Кипре – одна из самых продолжительных. Она началась в 1964 году и продолжается до сих пор.

    Вооруженные силы ООН были учреждены для поддержания мира между общинами киприотов-греков и киприотов-турок. В состав миротворческих сил ООН входили 870 военных из 12 стран, а также 50 полицейских и 150 гражданских служащих.

    После боевых действий 1974 года на миротворческие силы было также возложено наблюдение за линиями прекращения огня, поддержание буферной зоны, проведение гуманитарных акций.

    Временные силы ООН в Ливане (1978 и до сих пор)

    Изначально были размещены в южном Ливане  в 1978 году, чтобы подтвердить вывод израильских сил, восстановить международный мир и безопасность и помочь правительству Ливана в обеспечении восстановления его эффективной власти над этим районом.

    Президента Ливана упал на саммите ЛАГ
    канал Middle East Monitor на YouTube
    Президент Ливана упал на саммите ЛАГ

    Первоначальная численность миротворческого контингента составила 4000 человек. В конце 2013 года миротворцев было уже 15000.

    После кризиса июля–августа 2006 года Совбез ООН возложил на миссию также такие задачи, как контроль над прекращением боевых действий; сопровождение и поддержка вооруженных сил Ливана во время их развертывания во всех южных районах страны; а также содействие обеспечению гуманитарного доступа к гражданскому населению и добровольного и безопасного возвращения перемещенных лиц.

    В общей сложности, в период с 1978 по 2014 год в Ливане погибли 308 миротворцев.

    Миссия подвергалась критике обеих сторон конфликта. Израиль обвинял миротворцев ООН в сотрудничестве с боевиками "Хезболлы". Последняя, в свою очередь, обвиняла сотрудников ООН в превышении своих полномочий.

    На сегодняшний день в составе миссии находятся 10 000 военных из 38 стран и около 1000 гражданских сотрудников.

    Миссия ООН в Боснии и Герцеговине (1992-2002)

    Силы ООН по охране — миротворческая миссия на территории стран бывшей Югославии — начали действовать в 1992 году. Первоначальная задача: контроль за перемирием между враждующими сторонами в Хорватии (военный конфликт на территории бывшей Социалистической Республики Хорватия, вызванный выходом Хорватии из состава Югославии).

    После начала боев в Боснии мандат миссии был расширен и включал в себя защиту международного аэропорта Сараево, а в дальнейшем — защиту гуманитарных операций на всей территории Боснии и Герцеговины. Также войска ООН были размещены в Македонии.

    На март 1995 года общая численность миссии достигала 44000 человек. Потери миссии составили около 200 погибших.

    Операция ООН в Хорватии была прекращена в 1998 году, в Боснии и Герцеговине — в 2002 году.

    Миссия ООН в Косове

    Миссия ООН в Косове начала работу в июне 1999 года по окончании боевых действий и введения сил НАТО.

    Флаг Косово
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    Когда югославские войска покинули Косово, главной целью сотрудников ООН стало  не допустить возобновления боевых действий, помощь в вопросе самоуправления.

    После — была учреждена Специальная миссия ЕС в составе гражданских лиц и полицейских, которые были направлены в Косово.

    Миссия ООН в Судане (2005-2011)

    Крупнешая миссия ООН, которая насчитывала 22000 человек. Действовала в Судане с 2005 по 2011 год.

    Миссия ООН в Судане обеспечивала соблюдение основных требований мирного соглашения, включая проведение референдума по определению политического статуса Южного Судана.

    С 9 июля 2011 года Совет Безопасности учредил новую миссию в Южной Судане, так как ситуация в регионе продолжает представлять угрозу для международного мира и безопасности.

    Численность миссии: военный персонал — до 7000 человек; гражданский полицейский персонал — до 900 человек.

    По материалам из открытых источников интернет

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