На линии огня. Миротворческие миссии ООН. Справка

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Вокруг Донбасса опять разгорелся конфликт из-за миротворцев. Поводом стало заявление президента РФ Владимира Путина о поддержке отправки миссии в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

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Украина, как всегда, резко выступила против. МИД Украины заявил, что Киев не приемлет присутствие россиян в миротворческой миссии для Донбасса и переговоры по этому поводу с ЛДНР.

На сегодняшний день миротворческие миссии действуют в разных уголках планеты, правда, с разной степенью успешности.

Ниже приводится справочная информация.

Миротворцы ООН ("голубые каски", "голубые береты") — военные, сотрудники полиции и другой гражданский персонал, которые оказывают помощь по реализации мирных соглашений, установлению и сохранению прекращения огня и созданию буферной зоны между воюющими сторонами. Фактически миротворческие операции выполняют роль нейтральной третьей стороны.

Решение о развертывании миротворческих сил принимаются Советом Безопасности (СБ) ООН, состоящим из 15 членов, пять из которых являются постоянными (Россия, США, Великобритания Франция и Китай). Для принятия решений требуется не менее 9 голосов, причем каждый может воспользоваться правом вето.

Первая миротворческая миссия ООН была учреждена 29 мая 1948 года и заключалась в установлении международного контроля над соблюдением перемирия между Израилем и арабскими государствами.

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В настоящее время развернуто 15 миротворческих операций ООН на Гаити, в Западной Сахаре, Либерии, Мали, Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго, Косово, Кипре, Ливане, Сирии, две — в Судане, Южном Судане, Индии и Пакистане.

Украина – уже 25 лет участник миротворческих операций ООН. С 1992 года в международных операциях приняли участие 42 000 украинских миротворцев, 54 — погибли в миссиях.

Самые известные миротворческие миссии

Миссия ООН в Конго (1960-1964)

Миротворческая миссия ООН в Конго в 1960-1964 годах стала одной из крупнейших операций. Контингент миссии насчитывал около 20000 военных из 30 стран мира.

Также это была одна самых кровопролитных миротворческих операций, в ходе которой погибли около 250 миротворцев.

В июле 1960 года правительство Республики Конго попросило ООН помочь в сохранить территориальную целостность страны, угрозу которой несла агрессия со стороны Бельгии. Также страна столкнулась с угрозой сепаратизма: провинции Южное Касаи и Катанга провозгласили свою независимость.

В общей сложности миссия провела четыре военные операции против Катанги. В результате четвертой операции движение за независимость провинции было подавлено. В июне 1964 года войска ООН покинули страну.

Миссия ООН на Кипре (1964 и до сих пор)

Миссия ООН на Кипре – одна из самых продолжительных. Она началась в 1964 году и продолжается до сих пор.

Вооруженные силы ООН были учреждены для поддержания мира между общинами киприотов-греков и киприотов-турок. В состав миротворческих сил ООН входили 870 военных из 12 стран, а также 50 полицейских и 150 гражданских служащих.

После боевых действий 1974 года на миротворческие силы было также возложено наблюдение за линиями прекращения огня, поддержание буферной зоны, проведение гуманитарных акций.

Временные силы ООН в Ливане (1978 и до сих пор)

Изначально были размещены в южном Ливане в 1978 году, чтобы подтвердить вывод израильских сил, восстановить международный мир и безопасность и помочь правительству Ливана в обеспечении восстановления его эффективной власти над этим районом.

Первоначальная численность миротворческого контингента составила 4000 человек. В конце 2013 года миротворцев было уже 15000.

После кризиса июля–августа 2006 года Совбез ООН возложил на миссию также такие задачи, как контроль над прекращением боевых действий; сопровождение и поддержка вооруженных сил Ливана во время их развертывания во всех южных районах страны; а также содействие обеспечению гуманитарного доступа к гражданскому населению и добровольного и безопасного возвращения перемещенных лиц.

В общей сложности, в период с 1978 по 2014 год в Ливане погибли 308 миротворцев.

Миссия подвергалась критике обеих сторон конфликта. Израиль обвинял миротворцев ООН в сотрудничестве с боевиками "Хезболлы". Последняя, в свою очередь, обвиняла сотрудников ООН в превышении своих полномочий.

На сегодняшний день в составе миссии находятся 10 000 военных из 38 стран и около 1000 гражданских сотрудников.

Миссия ООН в Боснии и Герцеговине (1992-2002)

Силы ООН по охране — миротворческая миссия на территории стран бывшей Югославии — начали действовать в 1992 году. Первоначальная задача: контроль за перемирием между враждующими сторонами в Хорватии (военный конфликт на территории бывшей Социалистической Республики Хорватия, вызванный выходом Хорватии из состава Югославии).

После начала боев в Боснии мандат миссии был расширен и включал в себя защиту международного аэропорта Сараево, а в дальнейшем — защиту гуманитарных операций на всей территории Боснии и Герцеговины. Также войска ООН были размещены в Македонии.

На март 1995 года общая численность миссии достигала 44000 человек. Потери миссии составили около 200 погибших.

Операция ООН в Хорватии была прекращена в 1998 году, в Боснии и Герцеговине — в 2002 году.

Миссия ООН в Косове

Миссия ООН в Косове начала работу в июне 1999 года по окончании боевых действий и введения сил НАТО.

Когда югославские войска покинули Косово, главной целью сотрудников ООН стало не допустить возобновления боевых действий, помощь в вопросе самоуправления.

После — была учреждена Специальная миссия ЕС в составе гражданских лиц и полицейских, которые были направлены в Косово.

Миссия ООН в Судане (2005-2011)

Крупнешая миссия ООН, которая насчитывала 22000 человек. Действовала в Судане с 2005 по 2011 год.

Миссия ООН в Судане обеспечивала соблюдение основных требований мирного соглашения, включая проведение референдума по определению политического статуса Южного Судана.

С 9 июля 2011 года Совет Безопасности учредил новую миссию в Южной Судане, так как ситуация в регионе продолжает представлять угрозу для международного мира и безопасности.

Численность миссии: военный персонал — до 7000 человек; гражданский полицейский персонал — до 900 человек.

По материалам из открытых источников интернет