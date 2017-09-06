Хроника 5 сентября: миротворцы Путина и 12-летка для школьников

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 5 сентября, стартовала новая сессия Рады, в первый же день работы депутаты приняли реформу образования, утвердив 12-летку для школьников. Помимо этого накануне Украина проиграла Исландии в отборочном матче на ЧМ-2018. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Путин поддержал идею отправки миротворцев в Украину

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решить этот вопрос следует после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями ДНР и ЛНР. В МИД Украины заявили, что Киев не приемлет присутствие россиян ни в миротворческой миссии ни сами переговоры по этому поводу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Закон о реинтеграции: в документе переименовали АТО

Законопроект о реинтеграции Донбасса предполагает замену определения "антитеррористическая операция" на определение "операция по обороне Украины", сообщил замглавы Министерства по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак. Текст законопроекта о реинтеграции Донбасса до сих пор не обнародован, его разработкой занимается Администрация президента Украины. Ранее представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко заявила, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором".

12-летка для школьников. Рада приняла реформу образования

Верховная Рада на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении проект закона "Об образовании" (№3491-д). Документ вводит обучение учащихся по программам 12-летнего полного общего среднего образования (для начального и профильного среднего образования – с 1 сентября 2018 года, для базового среднего образования – с 1 сентября 2022 года).

Стартовала новая сессия Рады

Новая сессия Верховной Рады открылась во вторник и продлится до февраля 2018 года. "Среди самых важных, которые я бы назвал — реформа образования, реформа медицины, окончание судебной реформы, пенсионная реформа и реформа парламента. Эти пять реформ — приоритетные на эту осень для рассмотрения Рады", — сказал спикер ВР Андрей Парубий в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.

Украина получила от Грузии запрос об экстрадиции Саакашвили

Украина получила от Грузии запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, лишенного украинского гражданства. Сам Саакашвили намерен вернутся в Украину 10 сентября. Члены его партии "Движение новых сил" собираются встретить своего лидера на границе и провезти в Украину. В свою очередь в Погранслужбе заявили, что намерены изъять украинский паспорт Саакашвили при попытке пересечения им границы и не пропустить его на территорию страны.

В "Укрзализныце" прошли обыски

Генеральная прокуратура совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины провела накануне обыски в подразделениях ПАО "Укрзализныця". ГГПУ расследует хищение средств в "Укрзализныце", которые предназначались для обеспечения надлежащих условий перевозки пассажиров. В ходе обысков уже изъяты техническая документация и более 45 баллонов с неизвестным веществом, которое, по сопроводительным документам, якобы является хладагентом.

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Украина проиграла Исландии в отборочном матче на ЧМ-2018

Национальная сборная Украины проиграла сборной Исландии в матче отборочного турнира на чемпионам мира по футболу 2018 года. Поединок, прошедший во вторник вечером в Рейкьявике, завершился победой хозяев со счетом 2:0. В октябре Украина сыграет с Косово и Хорватией, однако после проигрыша в Рейкьявике у подопечных Андрея Шевченко остались лишь призрачные шансы на выход в финальную часть мирового первенства.

Президент Молдовы запретил военным участвовать в учениях в Украине

Президент Молдовы Игорь Додон запретил военным страны участвовать в учениях Rapid Trident в Украине, которые пройдут в сентябре. Ранее Додон заявлял, что против участия молдавских военнослужащих в учениях за границей. В Минобороны Украины заявляли, что учения Rapid Trident-2017 пройдут с 8 по 23 сентября на полигоне во Львовской области, в них примут участие военные из 14 стран.

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Международный день благотворительности отмечается ежегодно 5 сентября. С инициативой учреждения этого Дня выступило правительство Венгрии, а дата проведения приурочена к годовщине смерти матери Терезы Калькуттской (1910-1997). Известная миссионерка и католическая монахиня – она на протяжении полувека служила бедным, больным и сиротам, занимаясь благотворительной деятельностью сначала в Индии, а затем и в других странах.