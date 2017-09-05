В "Укрзализныце" проходят обыски

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины проводят обыски в подразделениях ПАО "Укрзализныця", сообщает пресс-служба ведомства.

"Генеральной прокуратурой Украины при осуществлении досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины принимаются системные меры по пресечению фактов, связанных с хищением денежных средств в Публичном акционерном обществе "Укрзализныця", в частности тех, которые предназначались для обеспечения надлежащих условий перевозки пассажиров", — говорится в сообщении.

Установлено, что подразделением "Укрзализныци" в начале лета текущего года якобы с целью надлежащего функционирования систем кондиционирования пассажирских вагонов был заключен с хозяйственным предприятием договор на сумму более 3,8 млн грн по закупке 7 тонн хладагента.

Согласно заключению судебного эксперта, поставленное ​​вещество не пригодно для его использования в системах кондиционирования поездов, предназначенных для перевозки пассажиров.

В ходе обысков уже изъяты техническая документация и более 45 баллонов с неизвестным веществом, которое, по сопроводительным документам, якобы является хладагентом.

Решается вопрос об объявлении подозрения должностным лицам "Укрзализныци", которые принимали ненадлежащий товар.

Ранее сообщалось, что проводит обыски в здании Нацполиции в Запорожье. Также известно, что СБУ проводит обыск в квартире основателя "Полка Победы".