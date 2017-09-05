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    Общество

    В "Укрзализныце" проходят обыски

    (обновлено: )21
    Генеральная прокуратура Украины расследует хищение средств в "Укрзализныце", которые предназначались для обеспечения надлежащих условий перевозки пассажиров.
    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины проводят обыски в подразделениях ПАО "Укрзализныця", сообщает пресс-служба ведомства.

    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Генеральной прокуратурой Украины при осуществлении досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины принимаются системные меры по пресечению фактов, связанных с хищением денежных средств в Публичном акционерном обществе "Укрзализныця", в частности тех, которые предназначались для обеспечения надлежащих условий перевозки пассажиров", — говорится в сообщении.

    Установлено, что подразделением "Укрзализныци" в начале лета текущего года якобы с целью надлежащего функционирования систем кондиционирования пассажирских вагонов был заключен с хозяйственным предприятием договор на сумму более 3,8 млн грн по закупке 7 тонн хладагента.

    Согласно заключению судебного эксперта, поставленное ​​вещество не пригодно для его использования в системах кондиционирования поездов, предназначенных для перевозки пассажиров.

    В ходе обысков уже изъяты техническая документация и более 45 баллонов с неизвестным веществом, которое, по сопроводительным документам, якобы является хладагентом.

    Решается вопрос об объявлении подозрения должностным лицам "Укрзализныци", которые принимали ненадлежащий товар.

    Ранее сообщалось, что проводит обыски в здании Нацполиции в Запорожье. Также известно, что СБУ проводит обыск в квартире основателя "Полка Победы".

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