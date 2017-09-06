Исландия vs Украина. Видео голов

Сборная Украины уступила сборной Исландии в матче отборочного турнира на чемпионам мира по футболу 2018 года.

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Поединок, прошедший во вторник вечером в Рейкьявике, завершился победой хозяев со счетом 2:0. Дубль оформил Гильфи Сигурдссон(47, 67).

​В параллельных матчах группы "I" сборная Турции дома обыграла команду Хорватии — 1:0, а сборная Финляндии на выезде так же со счетом 1:0 обыграла команду Косово.

​Таким образом, Исландия после восьми матчей набирает 16 очков и выходит на второе место в группе "І", а Украина опускается на четвертое место, имея в своем активе 14 очков. Первое место в группе по-прежнему занимает Хорватия с 16 очками.

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В октябре Украина сыграет с Косово и Хорватией, однако после проигрыша в Рейкьявике у подопечных Андрея Шевченко остались лишь призрачные шансы на выход в финальную часть мирового первенства.