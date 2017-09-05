Активность около Рады: власть, наверное, ждет, что мы все сами сдохнем!

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Депутаты Рады собрались на сессию — вот это, пожалуй, и можно считать настоящим началом нового политического сезона. Хотя пришедшие во вторник к стенам парламента протестующие такими понятиями не оперировали.

"Новый политический сезон? Да для нас все 26 лет один сплошной сезон… выслушивания обещаний" — в сердцах сказал участник митинга ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

На Конституционной площади состоялось несколько митингов одновременно: привлечь внимание нардепов пытались чернобыльцы, вкладчики банка "Михайловский", переселенцы.

Здание парламента под усиленной охраной полиции, как обычно, неподалеку расположилась колонна техники — автобусы, машины скорой, пожарные автомобили, автозаки… Но целом состоявшиеся митинги нельзя назвать массовыми.

"Люди уже разуверились, что наши протесты к чему-то приведут. А многим и приехать сюда не на что. Здесь ведь не только киевляне, есть люди из разных городов — из Львова, из Черкасс, из Запорожья", — пояснила одна из вкладчиц банка "Михайловского".

По словам участников акции, их проблемы до конца не решены: из 14 тысяч вкладчиков 4 тысячи человек до сих пор не могут вернуть свои депозиты.

Митингующие составили обращение к депутатам.

"Шестнадцатый месяц продолжаются издевательства и беззакония по отношению к тысячам граждан Украины, которые принесли свои сбережения в банк и не могут добиться своего законного права на их возвращение!", — говорится в обращении.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Митинги под Верховной Радой 5 сентября 2017 года

Выступающие на митинге сообщают: идут «десятки судебных процессов по искам вкладчиков о признании противоправной бездеятельность должностных лиц Фонда гарантирования вкладов физических лиц, причём «примерно 90% решений суды принимают в пользу вкладчиков». Но это ничего не меняет: "в Фонде — свои правила и законы…".

Особенно много претензий было высказано в адрес к администрации президента. По словам одного из ораторов, когда вкладчики собирались провести акцию протеста в День флага, их вызвали, попросили этого не делать, обещая в скором времени решить все проблемы — "а теперь даже на звонки перестали отвечать".

Досталось не только администрации, но и самому гаранту. Однако жива и вера в "доброго царя". На одном из плакатов можно было прочесть: "Президент — с "Михайловским", а депутаты?"

Нардепу спешили мимо, не проявляя особого интереса к происходящему. Впрочем, о своих требованиях протестующие сообщили Сергею Каплину — тот остановился, чтобы выслушать.

Чернобыльцы тоже хотели что-то сообщить депутату, но дозваться не смогли — а ко входу в парламент не подойти, площадь перекрыта металлической оградой, за ней — цепь полицейских…

"Да им, депутатам, на нас наплевать. Говорят, что прежняя власть была преступной. Но нынешняя еще хуже. Прячется за заборами, за полицией… Когда Чернобыльская станция взорвалась, мы не прятались", — сказал один из чернобыльцев. Другой поддержал: "Нас всё меньше… Лечиться не на что, мы никому не нужны. Складывается впечатление, что власть ждёт, когда мы все передохнем!".

"Мы можем сюда приезжать, приходить, выступать здесь, но от этого мало что меняется. Законопроекты для чернобыльцев давно подготовлены, но их не выносят на рассмотрение. Наша власть нас не слышит. На местах тоже ничего добиться невозможно. Я думаю, нужны более радикальные действия", — заявила ликвидатор аварии на ЧАЭС Лариса Макарчук.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Митинги под Верховной Радой 5 сентября 2017 года

Свои требования выдвинули участники АТО и переселенцы с "временно оккупированных" территорий. В отличие от вкладчиков банка "Михайловский" и чернобыльцев, они пришли с "патриотической" атрибутикой: желто-синие и черно-красные флаги, трезубцы… А суть требований проста: "пусть депутаты о нас вспомнят, нет жилья, нет работы…".

О насущных проблемах говорили на всех акциях, жалуясь, что "людей собралось мало". Вот «в других странах — народ не терпит, чуть что, сразу на улицы". Но такие речи мы слышали и до Майдана. Но ведь Майдан победил, уже четвертый год в стране торжество "евродемократии"? В чём же дело?

"Не тех выбрали. На нашей крови они сюда зашли, а о народе… сразу забыли", — вынес вердикт один из участников митинга ликвидаторов.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Митинги под Верховной Радой 5 сентября 2017 года

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Впрочем, и народ хорош. По дороге в редакцию прохожу мимо разгромленного активистами магазина на улице Грушевского, где кто-то стёр со стен граффити - "иконы Майдана". Теперь стены расписаны требованиями "никогда так не делать", пожеланиями "убираться в Москву" и т. п. (не все слова воспроизводимы). Оказывается, народ вполне способен протестовать радикально. Но повод?

Если украинцев очень волнует судьба граффити, но не беспокоит реальная перспектива отмены бесплатной медицины, фактической отмены пенсий для многих (а нардепы скоро приступят к рассмотрению медицинской и пенсионной реформ), то тут никакой "добрый царь" не поможет.