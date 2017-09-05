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    Украина проиграла Исландии в отборочном матче на ЧМ-2018

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    Исландия - Украина: пан или пропал (9)

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    Матч, прошедший во вторник вечером в Рейкьявике, завершился победой хозяев со счетом 2:0. Оба гола в ворота украинцев во вором тайме забил Гильфи Сигурдссон.
    Матч Исландия - Украина
    facebook.com/ffukraine

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Национальная сборная Украины проиграла сборной Исландии в матче отборочного турнира на чемпионам мира по футболу 2018 года. 

    Украина-Турция: онлайн-трансляция матча
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    Матч Украина - Турция

    Поединок, прошедший во вторник вечером в Рейкьявике, завершился победой хозяев со счетом 2:0. Дубль оформил Гильфи Сигурдссон (47, 67). 

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    В параллельных матчах группы I сборная Турции дома обыграла команду Хорватии — 1:0, а сборная Финляндии на выезде так же со счетом 1:0 обыграла команду Косово.

    Таким образом, Исландия после восьми матчей набирает 16 очков и выходит на второе место в группе "І", а Украина опускается на четвертое место, имея в своем активе 14 очков. Первое место в группе по-прежнему занимает Хорватия с 16 очками. 

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    В октябре Украина сыграет с Косово и Хорватией, однако после проигрыша в Рейкьявике у подопечных Андрея Шевченко остались лишь призрачные шансы на выход в финальную часть мирового первенства. 

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